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تكنولوجيا وعلوم
غرام البريطانيين بحيواناتهم الأليفة "يهدد أمنهم".. والسبب كلمات السر!
Lebanon 24
09-04-2021
|
09:00
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كتب كميل الطويل في "الشرق الأوسط": إسم قطتي، أم أحد أفراد عائلتي، أم فريقي الرياضي المفضّل؟ لا أحد منها، رجاء، فكل هذه الخيارات سيئة عندما يتعلق الأمر باختيار «كلمة السر» لبريدك الالكتروني. يُفترض أن هذا الأمر بات معروفاً على نطاق واسع اليوم، لكن غالبية البريطانيين ما زالت تستخدم هذا النوع من كلمات المرور السرية لحساباتهم، بحسب تقرير يصدره اليوم الجمعة المركز الوطني للأمن السيبراني، وهو جزء من وكالة التنصت الإلكتروني البريطانية (جي سي أتش كيو)، أحد أجهزة المخابرات البريطانية الأساسية إلى جانب جهازي «أم. آي. 5» و «أم. آي. 6» (الاستخبارات الداخلية والخارجية).
وبمناسبة «يوم الحيوانات الأليفة» في بريطانيا الذي يصادف يوم الأحد (11 نيسان)، كشف مركز الأمن السيبراني نتائج مسح يُظهر أن 15 في المائة من البريطانيين يستخدمون إسم حيوانهم الأليف ككلمة مرور سرية، فيما يستخدم 14 في المائة منهم إسم فرد من أفراد عائلتهم، و13 في المائة تاريخاً مهماً لهم، و6 في المائة إسم فريقهم الرياضي المفضّل. كما أظهر المسح أن 6 في المائة من البريطانيين يستخدمون أيضاً كلمة السر (باسوورد PASSWORD) كجزء من كلمة السر نفسها. لكن المركز يلفت إلى أن «كلمات المرور هذه سهلة على المجرمين السيبرانيين، ويمكن أن تؤدي إلى الدخول غير المشروع على حسابات خاصة»، موضحاً أن «ملايين الحسابات يمكن أن يتم اختراقها بسهولة من خلال تقنيات التجربة والخطأ».
ويُطلق مركز الأمن السيبراني، بهذه المناسبة، حملة «التوعية السيبرانية» لحض البريطانيين على حماية أمنهم السيبراني من خلال اختيار كلمات مرور بديلة تتألف من ثلاث كلمات يتم اختيارها عشوائياً، ويتم حفظها على برنامج التصفح (براوزر) المستخدم لولوج شبكة الانترنت.
وقالت مديرة السياسة والاتصال في مركز الأمن السيبراني نيكولا هدسون في بيان صحافي: «قد نكون أمة تحب الحيوانات الأليفة، ولكن أن تستخدم إسم حيوانك الأليف ككلمة مرور يمكن أن يجعلك هدفاً سهلاً للمجرمين السيبرانيين القساة». وأضافت: «أحض كل إنسان على زيارة موقع التوعية السيبراني الحكومي البريطاني واتباع توجيهاتنا لاعتماد كلمات مرور آمنة نحبّذ أن تتألف من ثلاث كلمات عشوائية. يمكنك كذلك أن تستخدم خطة العمل السيبرانية الخاصة بنا من أجل تصميم نصيحة مجانية مناسبة لك لحماية أمنك في مواجهة الهجمات التي تتم عبر شبكة الانترنت".
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