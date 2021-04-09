"مايكروسوفت" تستعدّ لإطلاق حواسب "Surface" الجديدة! (فيديو)

نشرت شركة "مايكروسوفت" بعض المعلومات التي تتعلق بحواسب "Surface" الجديدة التي ستحافظ من خلالها على منافستها لحواسب شركتَيْ "آبل" و"إتش بي".وبحسب ما نقلت شبكة "روسيا اليوم" عن موقع "3dnews"، فإنّ حواسب "Surface Laptop 4" المنتظرة ستطرح في الأسواق في حزيران المقبل، وستظهر بعدة نماذج مزودة بمعالجات "Intel" و"AMD".ومن المفترض أن يحصل أحد هذه الأجهزة على شاشة بمقاس 13.5 بوصة، وأن تحصل النسخة الأكبر حجما منها على شاشة بمقاس 15 بوصة أبعادها "3:2".وبحسب التسريبات، فإنّ هذه الحواسب ستزود بمعالجات "Ryzen 5 4680U" و"Ryzen 7 4980U"، أما معالجات "Intel" التي ستأتي في بعض نماذجها فستكون من الجيل الحادي عشر الحديث مثل "Core i5-1145G7" و"Core i7-1185G7"، ستعمل مع معالجات رسوميات مدمجة "Xe".أما ذواكر الوصول العشوائي فيها فمن المفترض أن تصل إلى 32 غيغابايت، وذواكر التخزين الداخلية فستصل سعاتها إلى 1 تيرابايت على الأغلب.ولم تعلن "مايكروسوفت" عن تفاصيل إضافية حول هذه الأجهزة بعد أو حول تصاميمها، لكن الفيديوهات المسربة تظهر أنها ستأتي بهياكل معدنية رقيقة، وستحصل على منافذ للشحن والتوصيل مع الأجهزة الأخرى شبيهة بتلك الموجودة في حواسب "Surface" الحالية.