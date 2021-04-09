تكنولوجيا وعلوم

"مايكروسوفت" تستعدّ لإطلاق حواسب "Surface" الجديدة! (فيديو)

Lebanon 24
09-04-2021 | 18:00
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نشرت شركة "مايكروسوفت" بعض المعلومات التي تتعلق بحواسب "Surface" الجديدة التي ستحافظ من خلالها على منافستها لحواسب شركتَيْ "آبل" و"إتش بي".

وبحسب ما نقلت شبكة "روسيا اليوم" عن موقع "3dnews"، فإنّ حواسب "Surface Laptop 4" المنتظرة ستطرح في الأسواق في حزيران المقبل، وستظهر بعدة نماذج مزودة بمعالجات "Intel" و"AMD".

ومن المفترض أن يحصل أحد هذه الأجهزة على شاشة بمقاس 13.5 بوصة، وأن تحصل النسخة الأكبر حجما منها على شاشة بمقاس 15 بوصة أبعادها "3:2".

وبحسب التسريبات، فإنّ هذه الحواسب ستزود بمعالجات "Ryzen 5 4680U" و"Ryzen 7 4980U"، أما معالجات "Intel" التي ستأتي في بعض نماذجها فستكون من الجيل الحادي عشر الحديث مثل "Core i5-1145G7" و"Core i7-1185G7"، ستعمل مع معالجات رسوميات مدمجة "Xe".

أما ذواكر الوصول العشوائي فيها فمن المفترض أن تصل إلى 32 غيغابايت، وذواكر التخزين الداخلية فستصل سعاتها إلى 1 تيرابايت على الأغلب.

ولم تعلن "مايكروسوفت" عن تفاصيل إضافية حول هذه الأجهزة بعد أو حول تصاميمها، لكن الفيديوهات المسربة تظهر أنها ستأتي بهياكل معدنية رقيقة، وستحصل على منافذ للشحن والتوصيل مع الأجهزة الأخرى شبيهة بتلك الموجودة في حواسب "Surface" الحالية.

المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
21:00 | 2021-04-09
15:00 | 2021-04-09
13:07 | 2021-04-09
12:00 | 2021-04-09
09:00 | 2021-04-09
06:00 | 2021-04-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website