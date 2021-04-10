في دبي.. إطلاق أول آلية إطفاء كهربائية في الشرق الأوسط

دشّنت الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، أول آلية إطفاء كهربائية من نوعها على مستوى منطقة الشرق الأوسط والثانية في العالم.ووفقاً لوكالة أنباء الإمارات “وام“، فإنّ الآلية مصممة وفقاً للنظم التكنولوجية الحديثة، كما أنها تتفوق بسرعتها على سائر المركبات التخصصية الأخرى بنسبة 20%، وتتميز بكفاءة عالية في تنفيذ المهام بنسبة 40%، ومزودة بنظام إضاءة حديثة /LED/.وتعدّ هذه المركبة صديقة للبيئة، إذ لا تنبعثُ منها الغازات الضارة كما أنها سهلة التشغيل ولا تصدر أصواتاً.أبرز مواصفات أول آلية إطفاء كهربائية في الشرق الأوسطوفي السياق، قال سعادة اللواء خبير راشد ثاني المطروشي، المدير العام للإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، إن “نظام التحكم المزود في المركبة قائم على تقنية CAN –BUST، وتشغيل حدسي عبر شاشة عرض بحجم 17 بوصة موجودة في قمرة القيادة.ويعمل نظام التحكم عن بعد بواسطة التقنيات الحديثة “TELEMATIC”، ما يمكنها من الاتصال الدائم والمباشر بغرفة العمليات عبر التقنيات الذكية والحديثة واستلام جميع القراءات التي ترد منها، إضافة إلى تقنية الاتصال الفعال مع المصنع للنواحي التشغيلية، إلى جانب حجرة قيادة متطورة تتسع ل/6/ من رجال الإطفاء والإنقاذ مع خاصية التفاف المقاعد لعقد اجتماعات طاقم العمل لوضع الخطط المناسبة لإدارة الحوادث”.ومع هذا، فإن نظام الإطفاء في المركبة يعتمدُ على نظام “روزينباور NH35″، ويتضمن مضخة ضغط بقدرات عالية، إضافة إلى ألواح خفيفة / FPN10-3000 und FPH40-250 acc.to EN1028/، ومضخة تعمل بمولد كهربائي ولوحة تشغيل للمضخة في مؤخرة السيارة، وفوهات مياه مركزية، وكهروهوائية بسعة 150 DN للخزان والمضخة ..مضيفا أن سعة خزان المياه تبلغ 4000 لتر، بينما تبلغ سعة خزان الرغوة 400 لتر، مع نظام الرغوة FixMix 2.0 A.وأوضح أن المركبة تتميز بتقنيات إضافية تتمثل في نظم إغلاق مركزي لقمرة القيادة وغرف المعدات، وتزويد الطاقة الكهربائية المدمج في الأجهزة الخارجية، و4 كاميرات عالية الدقة، وجهاز لقياس مستوى المياه والرغوة بالخزانات، إضافة إلى الشاحن السريع المخصص في مركز الإطفاء والإنقاذ، والذي يمنح المركبة شحناً بنسبة 80% في 40 دقيقة، ويمكنها من إداء المهمات من 6 إلى 8 ساعات متواصلة و تصل سرعتها الى 100 كلم في الساعة و تتعامل مع جميع الحرائق.