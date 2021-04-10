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تكنولوجيا وعلوم
لينوفو تقدم هاتفها الجديد للألعاب.. إليكم مواصفاته
Lebanon 24
10-04-2021
|
06:00
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طرحت شركة “لينوفو” هاتفها الذكي الجديد “Lenovo Legion Duel 2”، والذي يعتبر رائعاً لعشاق الألعاب.
مواصفات الهاتف الجديد من “لينوفو”
- يأتي الجهاز مع شاشة بقياس 6.92 إنشاً وبدقة 1080×2460 بيكسل.
- يتضمن الهاتف بطارية بسعة 5500 ميلي أمبير.
- يحتوي الهاتف على معالج “Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm)”.
- يعمل مع نظام “أندرويد 11”.
- يتوفر جهاز “لينُوفو” الجديد بنسختين: الأولى تأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 غيغابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 غيغابايت. أما النسخة الثانية فتأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 16 غيغابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 512 غيغابايت.
- هناك كاميرا خلفية مزدوجة بعدسة رئيسية بدقة 64 ميغابيكسل، بالإضافة إلى عدسة فائقة السعة بدقة 16 ميغابيكسل.
- يقدم الهاتف كاميرا أمامية خارقة بدقة 44 ميغابيكسل.
- يتوفر جهاز “لينُوفو” بسعر يصل إلى 800 يورو، وفق ما ذكر موقع “gsmarena“.
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