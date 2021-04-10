هاتف جديد مخصص لألعاب الفيديو

أطلقت شركة لينوفو الصينية الهاتف الثاني من طراز " ليغون دول"، الذي سيكون مكرسا لألعاب الفيديو. وكانت الشركة لينوفو، ومقرها بكين، قد أطلقت العام الماضي النسخة الأولى من هذا الهاتف تحت اسم "ليغون فون دول 1".

وتحمل النسخة الثانية من الهاتف اسم "ليغون فون دول 2"، وما يميز هذه النسخة احتواؤها على ميزات جديدة تجعل ممارسة ألعاب الفيديو أكثر متعة.



وتبلغ مساحة الشاشة 6.9 إنش، وهي مساحة تزيد عن تلك الموجودة في النسخة الأولى، وتغطي واجهة الحاسوب.

وينفرد الجهاز الجديد بوجود بطاريتين على جانبي خلفية الهاتف، مع وجود منفذين مخصصين لـ ( USB)، ومدخلين آخرين للشحن، لطمئن البعض الذي قد يقلق من وجود بطاريتين، ويمكنه إعادة الشحن 100% خلال 30 دقيقة فقط.



والهاتف مزود بكامرتين، واحدة مثبتة على ظهر الهاتف، وأخرى داخلية تخرج بكبسة زر، وهي مخصصة لصور "السيلفي".

ويتميز الهاتف أيضا بوجود مروحتين فيه، تقول الشركة المصنعة إنهما ضروريان من أجل المحافظة على درجة حرارة المعالج.

ويعمل هاتف "لينوفو" بنظام تشغيل "أندرويد"، ورغم أن الهدف الأساسي منه ألعاب الفيديو، إلا أن بوسعه أداء ما تقوم به بقية الهواتف.

ويبدأ سعر الهاتف الجديد من 950 دولارا أميركيا بسعة تخزين تبلغ 256 غيغابايت، ويرتفع السعر كلما زادت المزايا الموجودة في الهاتف.