نوكيا رجع.. هاتف رخيص بمواصفات رائعة (فيديو)

كشفت نوكيا عن مواصفات G20 المجهز بكاميرات ممتازة، والذي ستطرحه بسعر 160 دولارا تقريبا.ويتميز هذا الهاتف بكاميرا أساسية رباعية العدسة بدقة (48+5+2+2) ميغابيكسل، وضعت عدساتها في إطار دائري الشكل على الواجهة الخلفية، وبكاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.أما هيكله فأتى محميا من الرطوبة والغبار، أبعاده (164.9/76/9.2) ملم، يزن 197 غراما، وشاشته أتت IPS LCD بمقاس 6.52 بوصة، دقة عرضها (1600/720) بيكسل، ومعدل سطوعها 269 شمعة/م تقريبا.ويعمل الهاتف بمعالج MediaTek Helio G35 المطور بتقنية 12 نانومتر، ومعالج رسوميات PowerVR GE8320، وذواكر وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية 64 و128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSDXC.كما جهزته نوكيا بنظام تشغيل Android 11، ومنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وبطارية بسعة 5050 ميلي أمبير يمكن شحنها بسرعة عبر شاحن باستطاعة 10 واط.