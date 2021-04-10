13
o
بيروت
17
o
طرابلس
12
o
صور
13
o
جبيل
13
o
صيدا
13
o
جونية
9
o
النبطية
8
o
زحلة
7
o
بعلبك
10
o
بشري
13
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تكنولوجيا وعلوم
نوكيا رجع.. هاتف رخيص بمواصفات رائعة (فيديو)
Lebanon 24
10-04-2021
|
15:00
A-
A+
A+
A-
كشفت نوكيا عن مواصفات G20 المجهز بكاميرات ممتازة، والذي ستطرحه بسعر 160 دولارا تقريبا.
ويتميز هذا الهاتف بكاميرا أساسية رباعية العدسة بدقة (48+5+2+2) ميغابيكسل، وضعت عدساتها في إطار دائري الشكل على الواجهة الخلفية، وبكاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.
أما هيكله فأتى محميا من الرطوبة والغبار، أبعاده (164.9/76/9.2) ملم، يزن 197 غراما، وشاشته أتت IPS LCD بمقاس 6.52 بوصة، دقة عرضها (1600/720) بيكسل، ومعدل سطوعها 269 شمعة/م تقريبا.
ويعمل الهاتف بمعالج MediaTek Helio G35 المطور بتقنية 12 نانومتر، ومعالج رسوميات PowerVR GE8320، وذواكر وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية 64 و128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSDXC.
كما جهزته نوكيا بنظام تشغيل Android 11، ومنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وبطارية بسعة 5050 ميلي أمبير يمكن شحنها بسرعة عبر شاحن باستطاعة 10 واط.
المصدر:
روسيا اليوم
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
الأكثر قراءة
"قفزة" كبيرة للدولار في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم
Lebanon 24
"قفزة" كبيرة للدولار في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم
21:05 | 2021-04-09
09/04/2021 09:05:50
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلاق نار وجرحى في وسط بيروت... ماذا يحصل؟
Lebanon 24
إطلاق نار وجرحى في وسط بيروت... ماذا يحصل؟
18:04 | 2021-04-09
09/04/2021 06:04:32
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى اللبنانيين: وزير المال يكشف مصير الودائع.. هذا ما قاله
Lebanon 24
إلى اللبنانيين: وزير المال يكشف مصير الودائع.. هذا ما قاله
22:01 | 2021-04-09
09/04/2021 10:01:41
Lebanon 24
Lebanon 24
"أعلنت الزواج لأنني كنت حاملا منه".. فنانة تفاجىء جمهورها وتكشف المستور! (فيديو)
Lebanon 24
"أعلنت الزواج لأنني كنت حاملا منه".. فنانة تفاجىء جمهورها وتكشف المستور! (فيديو)
18:45 | 2021-04-09
09/04/2021 06:45:33
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع من جديد.. إليكم سعره صباح اليوم
Lebanon 24
الدولار يرتفع من جديد.. إليكم سعره صباح اليوم
09:50 | 2021-04-10
10/04/2021 09:50:51
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
09:00 | 2021-04-10
3 ميزات بتطبيق واتسآب مفيدة لحماية حسابك
06:00 | 2021-04-10
لينوفو تقدم هاتفها الجديد للألعاب.. إليكم مواصفاته
21:00 | 2021-04-09
الكشف عن سماعة "Nokia Lite" اللاسلكية.. إليكم ما يميّزها!
18:00 | 2021-04-09
"مايكروسوفت" تستعدّ لإطلاق حواسب "Surface" الجديدة! (فيديو)
15:00 | 2021-04-09
"تعهد الثلاث سنوات"... إعلان مهم من "إل جي" لكافة مستخدميها
13:07 | 2021-04-09
نظام التشغيل HarmonyOS: حياة أكثر سهولة بالاعتماد على تقنيات الاتصال
فيديو
نوكيا رجع.. هاتف رخيص بمواصفات رائعة (فيديو)
Lebanon 24
نوكيا رجع.. هاتف رخيص بمواصفات رائعة (فيديو)
15:00 | 2021-04-10
10/04/2021 15:56:53
Lebanon 24
Lebanon 24
جنبلاط يتلقّى لقاح كورونا (فيديو)
Lebanon 24
جنبلاط يتلقّى لقاح كورونا (فيديو)
18:57 | 2021-04-09
10/04/2021 15:56:53
Lebanon 24
Lebanon 24
لص يعيد أموالاً سرقها بعد اكتشافه أنّها تبرعات لمسجد! (فيديو)
Lebanon 24
لص يعيد أموالاً سرقها بعد اكتشافه أنّها تبرعات لمسجد! (فيديو)
18:00 | 2021-04-09
10/04/2021 15:56:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact