تكنولوجيا وعلوم

سيارات بيك آب صينية بقدرات جبارة ستكتسح الأسواق قريبًا

Lebanon 24
10-04-2021 | 18:00
A-
A+
Doc-P-811591-637536664823887983.jpg
Doc-P-811591-637536664823887983.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

تتحضر شركة Great Wall الصينية لإطلاق نماذج جديدة من سيارات البيك آب التي ستكون منافسة لأشهر المركبات الأميركية رباعية الدفع من هذه الفئة.

وكانت الشركة قد استعرضت منذ مدة في الصين نموذجها الأحدث من مركبات Pao ، حيث جاء هذا البيك آب بمظهر يوحي بالقوة، أوحت جميع عناصر التصميم فيه بأن هذه السيارة صممت لتكون مركبة دفع رباعي بامتياز، وتلبي جميع الاحتياجات المطلوبة التي يرغب بها عشاق المغامرات في الطبيعة ومحبي رحلات الصيد أو السفاري.

 

وتميزت هذه السيارة بهيكل كبير يزيد طوله عن 5 أمتار، مزين بواجهة أمامية عملاقة وممتصات صدمات معدنية بارزة، ومنظومات إضاءة إضافية مثبتة على السقف تعمل بتقنيات LED توفر إنارة ممتازة أثناء الرحلات الليلة، فضلا عن عجلات كبيرة مخصصة لاجتياز الطرق الوعرة.

وحصلت قمرة هذه المركبة على صفين من المقاعد المريحة المخصصة لخمسة ركاب، وعلى واجهة قيادة متطورة مجهزة بأحدث أنظمة المولتيميديا، وشاشتين إحداهما قبالة السائق والأخرى في المنتصف تعمل باللمس يمكن من خلالها التحكم بأنظمة الملاحة ومراقبة محيط المركبة عبر الكاميرات.

ومن المفترض أن تطرح Great Wall Pao بمحركات ديزل بست أسطوانات، بسعة 3.0 ليتر، ستعمل مع علب سرعة أوتوماتيكية بتسع سرعات، كما ستجهز بمنظومة ضبط ضغط الهواء في الإطارات، ونظام دفع رباعي، ومنظومات للتحكم بكل عجلة على حدة أثناء التنقل على الطرق الوعرة.

المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
21:00 | 2021-04-10
15:00 | 2021-04-10
12:00 | 2021-04-10
09:00 | 2021-04-10
06:00 | 2021-04-10
21:00 | 2021-04-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website