Dell تعلن عن أقوى حواسبها للمصممين وعشاق الألعاب

كشفت علامة Alienware التابعة لـ Dell عن حاسوبها الأحدث الذي زودته بميزات خاصة تجعله جهازا ممتازا لمصممي الغرافيك وعشاق الألعاب الإلكترونية الحديثة.



ويتميز Alienware M15 R5 بتصميم فريد الشكل، وهيكل يصل وزنه إلى 2.6 كلغ، وسماكته تتروح ما بين 19.2 و22.8 ملم، مجهز بفتحات هوائية من كافة جهاته، ومراوح تبريد خاصة تمنع ارتفاع درجة حرارة المعالج والمكونات أثناء الاستعمال المكثف لساعات طويلة



ويأتي هذا الحاسب بعدة أنواع من الشاشات بمقاس 15 بوصة، شاشات بمعدل تردد 165 هيرتزا، وشاشات بمعدل تردد 360 هيرتزا معدل سطوعها 300 شمعة/م تقريبا، وشاشات بتردد 240 هيرتزا معدل سطوعها 400 شمعة/م تقريبا.

وستزود النسخ الأساسية من Alienware M15 R5 بمعالجات Ryzen 7 5800H ومعالجات رسوميات Nvidia RTX 3060، أما النسخ الأقوى فستحصل على معالجات Ryzen 9 5900HX ومعالج رسوميات RTX 3070 .

كما ستدعم هذه الأجهزة بذواكر وصول عشوائي DDR4 يصل ترددها إلى 3200 ميغاهيرتز، وستجهز بفتحات إضافية لتوسيع سعة الذواكر، فضلا عن أنها ستجهز بمنفذ HDMI 2.1 للاتصال مع شاشة خارجية، ومنافذ USB-C 3.2 Gen 1، ومنفذ USB-C3.2 Gen 2، ومنفذ USB-A 3.2 Gen 1، ومنفذ USB-A 3.2 Gen 2، وأقراص تخزين داخلية تصل سعاتها إلى 1 تيرابايت.