"لينوفو" تكشف عن صندوق الحاسب المكتبي "GeekPro 2021"

كشفت شركة "لينوفو" الصينية عن صندوق الحاسب المكتبي "GeekPro 2021" الذي يأتي بمعالج "Intel i7-11700F" وكرت شاشة "NVIDIA GTX 1660 SUPER"، والذي يتوفر الآن في السوق الصيني.



وبحسب ما نقل موقع "التقنية بلا حدود" عن موقع "gizmochina"، فإنّ جهاز "GeekPro 2021" من "لينوفو" يأتي بنفس تصميم الإصدار السابق، إلا أنّه يقدم ترقية في التكوينات الداخلية، كما يختلف "GeekPro 2021" عن الإصدار السابق الذي توفر بثلاثة نماذج، بينما ينطلق "GeekPro 2021" بـ2 من النماذج فقط للأسواق.

ويأتي النموذج الأول والأقل تكلفة من "GeekPro 2021" بمعالج "Core i5-11400F" من "إنتل"، مع كرت شاشة 4 غيغا بت "NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER"، بينما ينطلق الإصدار الأعلى بمعالج "Core i7-11700F" وكرت شاشة 6 غيغا بت "GeForce GTX 1660 SUPER".

كما يتوافق كلا النموذجين في المواصفات الأخرى، حيث تقدم "لينوفو" الجهازين بذاكرة عشوائية 16 غيغا بايت رام "DDR4-2933"، وسعة تخزين 256 غيغا بايت في "NVMe PCIe SSD"، مع 1 تيرابايت في 7200RPM HDD.



أيضاً يدعم "GeekPro 2021" الإتصال بشبكات "WiFi 5" وتقنية البلوتوث 5.0، كما يدعم سماعات، ويأتي بمقبس "combo" للميكروفون، مع منفذ "USB 3.2" من الجيل الأول، ومنفذ "USB 3.2" فئة A من الجيل الأول، وأيضاً منفذ "USB 3.2" فئة A من الجيل الأول في المقدمة.

وفي الجهة الخلفية يضم جهاز "GeekPro 2021" مدخل للسماعات، ومنفذ "HDMI"، ومنفذ "VGA"، و"Gigabit Ethernet"، و4 من منافذ "USB 2.0" فئة "A"، كما يتضمن النموذج المميز بمعالج i5 اثنان من منافذ "DisplayPort" و"HDMI"، ويضم i7 منفذ "DisplayPort"، و"Digital Visual Interfac"، و"HDMI".



كما يأتي نموذجا "Lenovo GeekPro 2021" بإضاءة "RGB" في المقدمة، مع نظام تشغيل "Windows 10 Home"، ويدعم مصدر طاقة "310W ES"، وينطلق الإصدار الرئيسي بمعالج i5 بسعر 793 دولار، بينما يأتي النموذج الأعلى بسعر 1068 دولار.