تسريبات تكشف عن تصميم جهاز "iPad mini" المرتقب من "آبل"!

كشفت تسريبات مصوّرة حديثة ثلاثية الأبعاد نظرة عن التصميم المتوقع للإصدار الجديد من سلسلة أجهزة "iPad mini" من من شركة "آبل" الأميركية والمنتظر أن يتم طرحه في الفترة المقبلة.
وبحسب ما نقل موقع "التقنية بلا حدود" عن موقع "gizmochina"، فقد كشفت أحدث التسريبات المصورة ثلاثية الأبعاد رؤية جديدة للتصميم المتوقع لهذا الإصدار.
ويظهر جهاز "iPad mini 6" في الصور ثلاثية الأبعاد مع شاشة الحماية، حيث يتميز بحواف حادة وغير منحنية في الجهة الخلفية، وهو تصميم أقرب لجهاز "iPad Pro" للعام 2020، أيضاً يحاكي لغة التصميم التي قدمت في سلسلة "iPhone 12" العام الماضي.
وأشارت تقارير سابقة أيضاً إلى أن جهاز "iPad mini 6" يأتي بمستشعر للبصمة مدمج في الشاشة، بينما أكد تقرير "Mac Otakara" الذي نشر في اليابان مؤخراً على أن "iPad mini 6" يأتي بتقنية "Touch ID" مدمجة في الزر الرئيسي للجهاز وهو ما أكدت عليه التسريبات المصورة الجديدة.