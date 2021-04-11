تسريبات تكشف عن تصميم جهاز "iPad mini" المرتقب من "آبل"!

كشفت تسريبات مصوّرة حديثة ثلاثية الأبعاد نظرة عن التصميم المتوقع للإصدار الجديد من سلسلة أجهزة "iPad mini" من من شركة "آبل" الأميركية والمنتظر أن يتم طرحه في الفترة المقبلة.

وبحسب ما نقل موقع "التقنية بلا حدود" عن موقع "gizmochina"، فقد كشفت أحدث التسريبات المصورة ثلاثية الأبعاد رؤية جديدة للتصميم المتوقع لهذا الإصدار.

ويظهر جهاز "iPad mini 6" في الصور ثلاثية الأبعاد مع شاشة الحماية، حيث يتميز بحواف حادة وغير منحنية في الجهة الخلفية، وهو تصميم أقرب لجهاز "iPad Pro" للعام 2020، أيضاً يحاكي لغة التصميم التي قدمت في سلسلة "iPhone 12" العام الماضي.



أيضاً يأتي الزر الرئيسي في الجزء العلوي من الجهاز، بينما يضم الإطار الأيمن الزر المخصص للتحكم في مستوى الصوتيات، كما يتضمن الإطار العلوي لجهاز "iPad mini 6" كاميرا "السيلفي"، أي على عكس ما أشارت إليه التقارير السابقة حول خطط ابل لدعم هذا الإصدار بتصميم الكاميرة في ثقب الشاشة.

وأشارت تقارير سابقة أيضاً إلى أن جهاز "iPad mini 6" يأتي بمستشعر للبصمة مدمج في الشاشة، بينما أكد تقرير "Mac Otakara" الذي نشر في اليابان مؤخراً على أن "iPad mini 6" يأتي بتقنية "Touch ID" مدمجة في الزر الرئيسي للجهاز وهو ما أكدت عليه التسريبات المصورة الجديدة.



من جانب أخر أشارت التسريبات التي نشرت حتى الآن إلى أن جهاز "iPad mini 6" يأتي بحجم شاشة 8.5 إلى 9 إنش، أي بترقية عن الإصدار السابق "iPad mini 5" الذي جاء بحجم شاشة 7.9 إنش، كما تشير التوقعات إلى أن هذا الإصدار يأتي بمنفذ "lightning".