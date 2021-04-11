تكنولوجيا وعلوم

"هواوي" تستعدّ لإطلاق ساعتها المنافسة الجديدة "Watch 3"

Lebanon 24
11-04-2021 | 15:00
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تستعدّ شركة "هواوي" الصينية لإطلاق ساعتها الذكية الجديدة المنافسة والتي ستحصل على مواصفات تجعلها من بين أفضل الساعات الذكية لهذا العام.

وبحسب ما ذكرت شبكة "روسيا اليوم" نقلاً عن موقع "3dnews"، فإنّه تبعاً لأحدث التسريبات فإنّ "هواوي" ستكشف عن ساعة "Watch 3" المنتظرة في أيار المقبل، وستحصل هذه الساعة على هيكل متين مقاوم للماء والغبار محمي بإطار معدني مقاوم للصدمات والصدأ.

ومن المفترض أن تعتمد الساعة على نظام تشغيل "HarmonyOS" بواجهات استخدام جديدة كليا، وأن تزود بتقنيات الذكاء الاصطناعي التي ستسهل على المستخدم التحكم بها عبر الأوامر الصوتية، فضلا عن أنها ستحصل على بطارية تكفيها لتعمل لأكثر من 8 أيام بالشحنة الواحدة.

والأبرز من كل ما سبق هو أن الساعة ستحصل على شريحة "eSIM" كما في ساعات "Watch 2 Pro"، أي أنها ستوفر إمكانية الاتصال عبر الشبكات الخلوية، فضلاً عن أنها ستزود بمايكروفونات لإجراء المكالمات، ومكبرات صوت للاستماع إلى الموسيقى.


ويمكن لمستخدم هذه الساعات الاعتماد على ساعته لإرسال الرسائل الصوتية أو تحويل الكلام إلى رسائل نصية وإرساله لجهات الاتصال، فضلاً عن أن ساعته ستكون مجهزة بحساسات خاصة لقياس معدلات نبض القلب وقياس معدلات النشاط البدني اليومي.

 

 

 

 

المصدر: التقنية بلا حدود
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