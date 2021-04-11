14
o
بيروت
16
o
طرابلس
10
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
15
o
جونية
10
o
النبطية
6
o
زحلة
5
o
بعلبك
13
o
بشري
14
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تكنولوجيا وعلوم
بشرى سارة لكل عشاق ألعاب "بلايستيشن"
Lebanon 24
11-04-2021
|
21:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
زفت شركة "سوني" اليابانية بشرى شارة لكل عشاق ألعاب منصة الألعاب الشهيرة "بلايستيشن".
وقالت شركة "سوني"، في تصريحات نقلها موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، إن "سوني" تسعى حاليا لجلب ألعاب "بلايستيشن" الشهيرة إلى الهواتف الذكية.
وفعليا عينت "سوني" مديرا تنفيذيا في قسم "بلايستيشن" من أجل التركيز على نقل ألعاب المنصة الشهيرة إلى الهواتف الذكية، وكيفية استفادة الشركة اليابانية من الأمر.
ولم تحدد "سوني" الأطر الزمنية لتنفيذ تلك الخطة، ولكن يتوقع أن تستغرق تلك المهمة فترة ما بين 3 إلى 5 سنوات تقريبا.
وتمتلك "سوني" تاريخا طويلا من محاولات دمج ألعاب "بلايستيشن" إلى الهواتف الذكية، وكان أشهرها إطلاقها هاتف "إكسبيريا بلاي"، والذي يعتبر أول هاتف "بلايستيشن" في العالم.
وكانت سوني قد تعهدت، في وقت سابق، بأن 99% من الألعاب الموجودة على منصة "بلايستيشن 4" سيمكنها أن تعمل على أجهزة "بلايستيشن 5" الجديدة.
المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة
بنت الـ 14.. تصوّرت عارية بهاتف والدتها وأرسلت الصور الى 3 رجال
Lebanon 24
بنت الـ 14.. تصوّرت عارية بهاتف والدتها وأرسلت الصور الى 3 رجال
09:30 | 2021-04-11
11/04/2021 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حضّرت عرسها بيومين.. مذيعة الـ LBCI تدخل القفص الذهبي وتودع عريسها في اليوم التالي (صور)
Lebanon 24
حضّرت عرسها بيومين.. مذيعة الـ LBCI تدخل القفص الذهبي وتودع عريسها في اليوم التالي (صور)
09:00 | 2021-04-11
11/04/2021 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ارتفاعه أمس.. كيف افتتح الدولار اليوم في السوق الموازية؟
Lebanon 24
بعد ارتفاعه أمس.. كيف افتتح الدولار اليوم في السوق الموازية؟
09:08 | 2021-04-11
11/04/2021 09:08:41
Lebanon 24
Lebanon 24
لاميتا فرنجية تخطف الأنظار بمايوه أبيض مثير (صور)
Lebanon 24
لاميتا فرنجية تخطف الأنظار بمايوه أبيض مثير (صور)
09:00 | 2021-04-11
11/04/2021 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هيفا وهبي تشعل مواقع التواصل بفستانها الأحمر ورقصها المثير (فيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تشعل مواقع التواصل بفستانها الأحمر ورقصها المثير (فيديو)
10:30 | 2021-04-11
11/04/2021 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
23:00 | 2021-04-11
"ناسا" تؤجل أول رحلة لطائرة حوامة إلى المريخ مرة أخرى
18:00 | 2021-04-11
لماذا حمل أول رائد فضاء مسدسا معه في المركبة ليحميه؟
15:00 | 2021-04-11
"هواوي" تستعدّ لإطلاق ساعتها المنافسة الجديدة "Watch 3"
12:00 | 2021-04-11
قريباً.. هاتف ألعاب جديد من "Redmi" بمعالج "Dimensity 1200"
09:00 | 2021-04-11
تسريبات تكشف عن تصميم جهاز "iPad mini" المرتقب من "آبل"!
06:00 | 2021-04-11
"لينوفو" تكشف عن صندوق الحاسب المكتبي "GeekPro 2021"
فيديو
"هواوي" تستعدّ لإطلاق ساعتها المنافسة الجديدة "Watch 3"
Lebanon 24
"هواوي" تستعدّ لإطلاق ساعتها المنافسة الجديدة "Watch 3"
15:00 | 2021-04-11
12/04/2021 00:08:34
Lebanon 24
Lebanon 24
ميسي يرتجف من البرد في موقعة "كلاسيكو الأرض" (فيديو)
Lebanon 24
ميسي يرتجف من البرد في موقعة "كلاسيكو الأرض" (فيديو)
10:30 | 2021-04-11
12/04/2021 00:08:34
Lebanon 24
Lebanon 24
الدوري اللبناني: فوزان لـ"النجمة" و"الأنصار".. واللقب ينحصر بينهما
Lebanon 24
الدوري اللبناني: فوزان لـ"النجمة" و"الأنصار".. واللقب ينحصر بينهما
21:00 | 2021-04-10
12/04/2021 00:08:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact