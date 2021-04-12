تكنولوجيا وعلوم

دايملر تطرح سيارة مرسيدس الكهربائية الأسبوع المقبل

Lebanon 24
12-04-2021 | 06:00
A-
A+
Doc-P-811944-637537810951787507.jpg
Doc-P-811944-637537810951787507.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

قال المدير التنفيذي لشركة دايملر الألمانية العملاقة للسيارات أولا كالينيوس إن سيارتها الكهربائية المتميزة الجديدة لعلامتها مرسيدس الشهيرة ستدر عوائد "معقولة" منذ البداية، حيث تتميز السيارة بأنها مزودة بأحدث وسائل التكنولوجيا.

وقال كالينيوس في مقابلة مع صحيفة "فرانكفورتر ألجماينه تسايتونغ" الألمانية إن سيارة "مرسيدس إي كيو إس"، التي سيتم طرحها هذا الأسبوع، سوف تحقق أرباحاً مغرية، غير أنها أقل من عوائد شقيقتها التي تعمل بمحرك احتراق الوقود "إس كلاس"، نظراً للتكاليف المرتفعة لمكونات السيارة الكهربائية.

ووفقا لوكالة بلومبرغ للأنباء، قال كالينيوس إن "المنطق لا يزال كما هو. القطاع الأعلى يعد بهوامش أرباح أفضل".

وقالت بلومبرغ إن "مرسيدس إي كيو إس" ستكون أول سيارة يتم إنتاجها بدعامات مخصصة للسيارات الكهربائية، ما يشكل علامة فارقة للعلامة التجارية الألمانية التي تعرضت للانتقاد لاستغراقها وقتا طويلا للغاية للبدء في إنتاج سيارات كهربائية.

ووفقا لكالينيوس، ستتميز السيارة بالسير لمسافة 770 كيلومتراً (478 ميلاً)، ما يضعها في مقدمة سباق السيارات الكهربائية.

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
09:00 | 2021-04-12
23:00 | 2021-04-11
21:00 | 2021-04-11
18:00 | 2021-04-11
15:00 | 2021-04-11
12:00 | 2021-04-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website