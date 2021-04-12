تكنولوجيا وعلوم

ناسا ترجئ أولى طلعات مروحية فوق المريخ.. لهذا السبب

Lebanon 24
12-04-2021 | 09:00
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أعلنت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) إرجاء موعد أولى رحلات مروحيتها المصغرة "إنجينيويتي" فوق المريخ أياما عدة بسبب مشكلة تقنية ظهرت خلال تجربة مراوحها.

 

وكانت الخطة الأساسية لأمس الأحد تقضي بتحليق "إنجينيويتي" في أرضها لمدة ثلاثين ثانية لالتقاط صورة للعربة الجوالة "برسيفرنس" التي هبطت على المريخ في 18 شباط مع المروحية معلقة على واجهتها الخلفية.

 

وتصف ناسا هذه العملية غير المسبوقة بأنها عالية الخطورة، لكنها تؤكد أنها قد تتيح جمع بيانات بالغة الأهمية بشأن الحياة على المريخ.

 

ويمثل الاقلاع في أجواء المريخ تحدياً، إذ أن كثافتها لا تتعدى واحداً في المئة من كثافة غلاف الأرض الجوي. ومع أن الجاذبية أقل مما هي عليه على الأرض، كان على فرق "ناسا" تصميم مروحية فائقة الخفة (1,8 كيلوغرام)، وستدور المراوح أسرع بكثير مما تفعل تلك الموجودة على طوافة عادية.

المصدر: سكاي نيوز
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