بعد تقرير "تسريب" بيانات مستخدميه.. "كلوب هاوس" يرد!

نفت شركة "كلوب هاوس"، الأنباء التي أشارت إلى تسريب بيانات مستخدمي التطبيق على نطاق واسع.



وأكد الرئيس التنفيذي للشركة، بول دافيسون، أن التقرير الذي يزعم أن بيانات المستخدم الشخصية قد تم تسريبها "كاذب".



وكان موقع "سايبر نيوز" قد أفاد بوقوع تسريب بيانات شخصية لما لا يقل عن 1.3 مليون من مستخدمي التطبيق في منتدى شهير للقراصنة الإلكترونيين على الإنترنت.

وكان التقرير قد ذكر أن "البيانات المسربة" لمستخدمي التطبيق الذي اشتهر بسرعة فائقة، تضمنت أسماءهم وحساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى تفاصيل أخرى، لم تشمل أرقام بطاقات الائتمان.



لكن دافيسون، قال في تصريحات الأحد، نشرها موقع "ذا فيرج" إن المنصة "لم تتعرض لخرق للبيانات. هذا مضلل وخطأ، لم يتم اختراقنا".



وأضاف "إذا كانت البيانات المشار إليها هي جميع معلومات الملف الشخصي العامة من تطبيقنا. لذا فإن الإجابة على ذلك هي لا، لم يحدث ذلك على الإطلاق".وجاءت هذه الأخبار بعد يومين فقط من اكتشاف أن البيانات الشخصية لنحو 533 مليون مستخدم على فيسبوك قد تم تسريبها عبر الإنترنت مجانا، بما فيها أرقام هواتف المستخدمين وتواريخ ميلادهم وعناوين البريد الإلكتروني والأسماء الكاملة.

تواجه شركة فيسبوك اتهامات بمحاولة تبرئة نفسها من عملية قرصنة أرقام هواتف وبيانات شخصية لمئات الملايين من مستخدمي فيسبوك عبر الإنترنت.

ويسمح تطبيق كلوب هاوس، الذي أطلقته شركة مقرها سان فرانسيسكو العام الماضي، للأشخاص بمناقشة مواضيع متنوعة في غرف الدردشة، حيث ارتفعت شعبيته بعد استخدامه من قبل إيلون ماسك ومارك زوكربيرغ، وازداد استخدامه الآن في الشرق الأوسط.



وبينما لا يزال التطبيق في عامه الأول، إلا أنه استقطب أكبر الأسماء في عالم الأعمال وهوليوود. وسرعان ما لجأت شركات وسائل التواصل الاجتماعي للعمل على إصداراتها الخاصة من كلوب هاوس.