تكنولوجيا وعلوم

بالتواريخ... هذا موعد ظهور القمر الوردي وهكذا يمكن رؤيته بالعين المجردة

Lebanon 24
12-04-2021 | 15:00
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إذا كنت من عشاق الفلك والفضاء، أنت على موعد مع أول قمر وردي عملاق في 2021، والذي سيظهر في ليل الـ 26 من نيسان الحالي.

 

لمحبي التصوير .. استعدوا:

٢٨ مارس: Super Worm Moon

٢٦ أبريل: Super Pink Moon
٢٦ مايو: Super Flower Moon
٢٤ يونيو: Super Strawberry Moon pic.twitter.com/KYiRuAEvcE



ويتوقع أن يُشاهد هذا القمر بعد غروب الشمس، لكن ذروة رؤيته ستكون بحلول الساعة 11.33 ليلا، وفق تقرير نشره موقع "فوكس 8" الأميركي.

وحصل هذا القمر على اسمه لأنه يظهر عادة بالتزامن مع أولى بشائر الربيع، حيث تبدأ أزهار "فلوكس سوبولاتا" أو التي تعرف أيضا باسم "الطحلب الوردي" بالظهور في البرية.

ولرؤية هذا القمر بالعين المجردة عليك أن تبقي عينيك في الاتجاه المعاكس للشمس وقف الغروب، لترى طلوع القمر في طلة بهية، وفق تقرير سابق نشره موقع "سي نت".


وإذا لم تتمكن من متابعة ظهور هذا القمر نهاية أبريل، يمكنك انتظار ظهوره المرة الثانية في الـ 26 من أيار.

ويعود تسمية القمر الوردي العملاق إلى مين مينرز ألماناك في ثلاثينات القرن الماضي.

المصدر: الحرة
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