بالتواريخ... هذا موعد ظهور القمر الوردي وهكذا يمكن رؤيته بالعين المجردة

إذا كنت من عشاق الفلك والفضاء، أنت على موعد مع أول قمر وردي عملاق في 2021، والذي سيظهر في ليل الـ 26 من نيسان الحالي.

لمحبي التصوير .. استعدوا:



٢٨ مارس: Super Worm Moon



٢٦ أبريل: Super Pink Moon٢٦ مايو: Super Flower Moon٢٤ يونيو: Super Strawberry Moon pic.twitter.com/KYiRuAEvcE





ويتوقع أن يُشاهد هذا القمر بعد غروب الشمس، لكن ذروة رؤيته ستكون بحلول الساعة 11.33 ليلا، وفق تقرير نشره موقع "فوكس 8" الأميركي.وحصل هذا القمر على اسمه لأنه يظهر عادة بالتزامن مع أولى بشائر الربيع، حيث تبدأ أزهار "فلوكس سوبولاتا" أو التي تعرف أيضا باسم "الطحلب الوردي" بالظهور في البرية.ولرؤية هذا القمر بالعين المجردة عليك أن تبقي عينيك في الاتجاه المعاكس للشمس وقف الغروب، لترى طلوع القمر في طلة بهية، وفق تقرير سابق نشره موقع "سي نت".وإذا لم تتمكن من متابعة ظهور هذا القمر نهاية أبريل، يمكنك انتظار ظهوره المرة الثانية في الـ 26 من أيار.ويعود تسمية القمر الوردي العملاق إلى مين مينرز ألماناك في ثلاثينات القرن الماضي.