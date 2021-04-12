تكنولوجيا وعلوم

بالخطوات.. هكذا يمكنك معرفة آخر من زار بروفايلك على "فيسبوك"

Lebanon 24
12-04-2021 | 21:00
A-
A+
Doc-P-812084-637538237596120903.jpg
Doc-P-812084-637538237596120903.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف موقع "Bgr.in" طريقة حقيقية للتعرف إلى آخر من زار الصفحة الشخصية لك على "فيسبوك"، وهي مخصصة لنسخة الحاسب من "فيسبوك" وليس للتطبيق على الهواتف الذكية.

وبحسب ما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن الموقع، فإنّ تلك تتلخّص في الخطوات البسيطة التالية:

1- افتح حسابك الشخصي على "فيسبوك"، ثم اضغط بزر الفأرة الأيمن في أي مكان خالي في الصفحة، ستظهر لك قائمة.

2- اختر "عرض مصدر الصفحة" أو "view page source"، ثم اضغط على أزرار "CTRL + F" من لوحة المفاتيح وسيظهر لك شريط بحث في أعلى يمين الصفحة.

3- اكتب في شريط البحث، عبارة "BUDDY_ID"، ثم اضغط "Enter"، ستظهر لك العبارة محددة باللون الأصفر وإلى جوارها عدد مكون من عدة أرقام.

4- انسخ هذا العدد، ثم افتح تبويبا جديدا واكتب فيه "facebook.com" وبعدها "/" ثم الصق الرقم الذي تم نسخه في الخطوة السابقة، واضغط "Enter"، ستظهر لك الصفحة الشخصية لآخر شخص زار بروفايلك.
المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
23:00 | 2021-04-12
18:00 | 2021-04-12
15:00 | 2021-04-12
12:00 | 2021-04-12
09:00 | 2021-04-12
06:00 | 2021-04-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website