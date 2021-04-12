بالخطوات.. هكذا يمكنك معرفة آخر من زار بروفايلك على "فيسبوك"

كشف موقع "Bgr.in" طريقة حقيقية للتعرف إلى آخر من زار الصفحة الشخصية لك على "فيسبوك"، وهي مخصصة لنسخة الحاسب من "فيسبوك" وليس للتطبيق على الهواتف الذكية.وبحسب ما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن الموقع، فإنّ تلك تتلخّص في الخطوات البسيطة التالية:1- افتح حسابك الشخصي على "فيسبوك"، ثم اضغط بزر الفأرة الأيمن في أي مكان خالي في الصفحة، ستظهر لك قائمة.2- اختر "عرض مصدر الصفحة" أو "view page source"، ثم اضغط على أزرار "CTRL + F" من لوحة المفاتيح وسيظهر لك شريط بحث في أعلى يمين الصفحة.3- اكتب في شريط البحث، عبارة "BUDDY_ID"، ثم اضغط "Enter"، ستظهر لك العبارة محددة باللون الأصفر وإلى جوارها عدد مكون من عدة أرقام.4- انسخ هذا العدد، ثم افتح تبويبا جديدا واكتب فيه "facebook.com" وبعدها "/" ثم الصق الرقم الذي تم نسخه في الخطوة السابقة، واضغط "Enter"، ستظهر لك الصفحة الشخصية لآخر شخص زار بروفايلك.