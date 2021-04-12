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تكنولوجيا وعلوم
اكتشاف مشكلة في أجهزة "شاومي" الجديدة
Lebanon 24
12-04-2021
|
23:00
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وردت تقارير عن مشاكل في شاشات بعض أجهزة "ريد مي نوت" التي تصنعها شركة شاومي الصينية.
ووفقا لموقع "مير 24"، فقد أكد مالكو هذه الهواتف، أن هذه الشاشات إما بدأت تظهر وميضا متقطعا أو توقفت عن الاستجابة للمسات.
ومع ذلك، لم يُعرف حى الآن سبب حدوث هذه المشكلة (هل هي بسبب البرامج أو بسبب مشكلة في الجهاز).
ولاحظت شاومي أيضًا هذه المشكلات، ووعدت الشركة بمعرفة سبب "مواجهة بعض العملاء لمشكلات في العرض".
وقالت: "نأسف للإزعاج الذي أحدثه ذلك للمستهلكين".
ومع ذلك، ذكر عملاق التكنولوجيا بأن جميع منتجاته تخضع لاختبارات صارمة للتأكد من أنها تلبي معايير الجودة العالية.
في وقت سابق، تحدث الخبراء عن سبب ارتفاع درجة حرارة الهاتف الذكي وكيف يمكن لذلك أن يهدد الجهاز. على سبيل المثال، يمكن للتطبيقات كثيفة الاستخدام للموارد مثل الكاميرا أو ألعاب الفيديو أن تزيد من درجة حرارة الجهاز.
في نهاية عام 2020، صنف الخبراء أفضل الهواتف الذكية التي تعمل بنظام "أندرويد"في مختلف الفئات. وبالتالي، تم تحديد هاتف "شاومي مي 10" باعتباره أفضل هاتف رائد عالمي، ويلاحظ أن هذا الطراز يلبي معظم معايير الاختيار.
المصدر: سبوتنيك
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