شركات روسية بصدد إطلاق حاسوب مركزي إلى المدار الفضائي

أعلنت شركتان روسيتان، أمس الاثنين، أنهما بصدد إطلاق أول حاسوب مركزي (سيرفر) إلى المدار الفضائي بحلول عام 2022.ونقلت وكالة "سبوتنيك" إعلان الشركات الروسية المتخصصة بهذا المجال "RuVDS" و "Orbital Express" أن الإطلاق سيكون خلال عام 2022.وقال الرئيس التنفيذي لشركة Orbital، نيكيتا بارتسيفسكي: "هناك العديد من المشاريع في العالم التي تقدم على إطلاق حواسيب مركزية (سرفيرات)، وقد تم استثمار عشرات الملايين من الدولارات فيها، ولدينا فرصة أن نصبح أول من يثبت حاسوبا مركزيا في الفضاء".وتأسست الشركة من قبل مجموعة من المهندسين والمتخصصين من ذوي الخبرة في شركات الفضاء الروسية الحكومية والخاصة.ومن المفترض أن يتم الإطلاق على طول الطريق على أحد صواريخ روسكوسموس في غضون العام المقبل.