تكنولوجيا وعلوم

شركات روسية بصدد إطلاق حاسوب مركزي إلى المدار الفضائي

Lebanon 24
13-04-2021 | 06:00
A-
A+
Doc-P-812258-637538542112234968.jpg
Doc-P-812258-637538542112234968.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت شركتان روسيتان، أمس الاثنين، أنهما بصدد إطلاق أول حاسوب مركزي (سيرفر) إلى المدار الفضائي بحلول عام 2022.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" إعلان الشركات الروسية المتخصصة بهذا المجال "RuVDS" و "Orbital Express" أن الإطلاق سيكون خلال عام 2022.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة Orbital، نيكيتا بارتسيفسكي: "هناك العديد من المشاريع في العالم التي تقدم على إطلاق حواسيب مركزية (سرفيرات)، وقد تم استثمار عشرات الملايين من الدولارات فيها، ولدينا فرصة أن نصبح أول من يثبت حاسوبا مركزيا في الفضاء".

وتأسست الشركة من قبل مجموعة من المهندسين والمتخصصين من ذوي الخبرة في شركات الفضاء الروسية الحكومية والخاصة.

ومن المفترض أن يتم الإطلاق على طول الطريق على أحد صواريخ روسكوسموس في غضون العام المقبل.
المصدر: سبوتنيك
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:02 | 2021-04-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:36 | 2021-04-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:49 | 2021-04-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:06 | 2021-04-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:37 | 2021-04-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
23:00 | 2021-04-12
21:00 | 2021-04-12
18:00 | 2021-04-12
15:00 | 2021-04-12
12:00 | 2021-04-12
09:00 | 2021-04-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website