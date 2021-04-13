تكنولوجيا وعلوم

رسالة صفراء ظهرت على الشاشة.. خبر هام لمستخدمي حواسيب آبل

Lebanon 24
13-04-2021 | 12:00
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حذرت تقارير من قرصنة محترفة يتعرض لها مستخدمو حواسيب "آبل-ماك".
 
وبحسب صحيفة "يو أس إيه توداي"، فإن مستخدمي حواسيب "آبل" اشتكوا من ظهور رسالة صفراء على شاشاتهم تحذرهم من وجود عملية لاختراق حواسيبهم، وأن عليهم الاتصال بقسم خدمة العملاء على الفور.

وقالت الصحيفة إنه بمجرد الاتصال بالرقم المزعوم لخدمة العملاء، فإن الحاسوب يتم اختراقه، والسيطرة على كافة بياناته.

وكانت لجنة التجارة الفيدرالية في الولايات المتحدة كشفت عن خسائر احتيال بلغت 388 مليون دولار خلال الربع الثالث من عام 2020.
المصدر: عربي 21
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