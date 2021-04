لونه أخضر وعيناه فيروزيتان.. اكتشاف حيوان جديد في غابات الأمازون (صور)

أكدت مجلة علمية اكتشاف حيوان جديد في غابات الأمازون، لم يرصد سابقا في العالم.

Excited to share a new species of marsupial frog! Gastrotheca gemma from the Cordillera de Colán in northeastern Peru! Venegas et al.: https://t.co/dipZyWvIt3 pic.twitter.com/fIPtvkvRWs

— Daniel J Paluh (@danpaluh) April 9, 2021

وأكدت مجلة "phys" العلمية اكتشاف نوع جديد من الضفادع الجرابية في غابات الأمازون في بيرو، بعد تصريحات نشرتها الخدمة الحكومية للمناطق المحمية الطبيعية في البلاد.

New species of frog unearthed in Peruvian Amazon jungle https://t.co/GgqlDJ0mPg

— Ebeess News Agency (@ebeess_news) April 12, 2021





وبحسب المصدر، تنتمي الأنواع الجديدة إلى فصيل "Gastrotheca" هي من الضفادع التي لا تمتلك ذيلا والمنتشرة في مناطق أميركا الجنوبية.وجاء في تصريحات حكومة البيرو: "قامت محمية (كورديليرا دي كولان) الوطنية باكتشاف مهم للعلم: نوع جديد من الضفادع الجرابية تم تسجيله لأول مرة في هذه المنطقة المحمية في منطقة الأمازون".ونوهت المجلة إلى أن الاكتشاف تم قبل أسابيع أثناء دراسة المناطق الرطبة ومنطقة الغابات الجبلية في كورديليراس دي كولان، وهي منطقة تقع شمالي البيرو بالقرب من الحدود مع الإكوادور.وتتميز هذه الأنواع الجديدة بوجود جلد حبيبي سميك على الظهر، ولون ظهر أخضر، وقزحية فيروزية وبطن دون بقع أو نقاط".