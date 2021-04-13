تجربة فريدة من "سامسونغ" لمستخدمي هواتف "آيفون" (فيديو)

أعلنت شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية عن إطلاق تطبيق جديد سيقدّم لمستخدمي هواتف "آيفون" التابعة لشركة "آبل" الأميركية تجربة فريدة لاختبار آلية عمل هواتفها العاملة بأنظمة "أندرويد".



وبحسب ما نقلت شبكة "روسيا اليوم" عن موقع "4pda"، فسيكون من خلال تطبيق "iTest" بإمكان مستخدم هاتف "آيفون" الحصول على واجهة تشغيل افتراضية شبيهة بواجهات "iTest" الموجودة في هواتف "سامسونغ" الذكية، وبدون الحاجة ليتخلى عن نظام تشغيل هاتفه الأساسي.

وعبر الواجهة المذكورة سيصبح صاحب الهاتف قادراً على التعرف إلى آلية عمل أنظمة "أندرويد"، وعلى استكشاف متجر تطبيقات "Galaxy" الخاص بـ"سامسونغ"، والتعرف إلى تطبيق "Samsung Camera" بكل خصائصه التي تتمتع فيها كاميرات هواتف "سامسونغ" الحديثة، والتعرف على الألعاب التي يهواها مستخدمو أجهزة "Galaxy".

بعد الحصول على هذا التطبيق أيضا سيحصل أصحاب هواتف "آيفون" على إشعارات تبين لهم الأشياء المثيرة والعملية في آليات واجهات هواتف "سامسونغ"، كما سيوفر التطبيق فرصة للتعرف إلى التطبيقات المرتبطة بسماعات "Galaxy Buds" وساعات "Galaxy Watch".

وللحصول على التطبيق يمكن التوجه إلى موقع www.itest.nz، وتوجيه كاميرا الهاتف إلى مربع الرمز الإلكتروني الظاهر على الشاشة والذي سيوجه الهاتف إلى مصدر التحميل المباشر.