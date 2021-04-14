تكنولوجيا وعلوم

هاتف جديد من سامسونغ ينضم لعالم الأجهزة الذكية المشفّرة... هذه ميزاته (فيديو)

Lebanon 24
14-04-2021 | 23:00
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كشفت شركة سامسونغ عن مواصفات هاتفها الجديد Galaxy Quantum 2 الذي يتمتع بميزات تشفير عالية وحماية ممتازة من الاختراق.

ويتميز الهاتف تبعا لمطوريه بوجود شريحة كمومية خاصة من تطوير شركة ID Quantique ، وصفت بأنها أصغر مولد أرقام عشوائية كمومي من نوعها، مساحتها 2.5 ملم مربع.

وتستخدم الشريحة التي حصل عليها الهاتف الجديد في توليد أرقام عشوائية معقدة يصعب التنبؤ بها تستخدم في مفاتيح تشفير بياناته، ما يجعل اختراقه واختراق معلوماته أمرا معقدا للغاية.

وحصل هذا الجهاز على هيكل أنيق مصنوع من المعدن والبلاستيك والزجاج يزن 176 غ، وعلى شاشة Dynamic AMOLED 2X دقة عرضها (3200/1440) بيكسل، ومعدل ترددها 120 هيرتزا، أما معدل سطوعها فيصل إلى 524 شمعة/م تقريبا.

ويعمل هذا الهاتف بنظام تشغيل Android 11 مع واجهات One UI 3.1، ومعالج Qualcomm Snapdragon 855+ عالي الأداء، ومعالج رسوميات Adreno 640، وذواكر وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSDXC.

أما الكاميرا الأساسية فيه فأتت ثلاثية العدسة بدقة (64+12+5) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 10 ميغابيكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

وجهزته سامسونغ بمنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير يمكن شحنها بسرعة عبر شاحن باستطاعة 25 واطا.
المصدر: روسيا اليوم
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