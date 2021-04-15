طرق لتسريع الكمبيوتر العامل بنظام "ويندوز"

كتب شادي عواد في "الجمهورية": يزيد بطء جهاز الكمبيوتر من توتر المستخدم، خاصة في حالات الدراسة والعمل عن بعد. لذلك من المهم القيام ببعض الإجراءات من وقت لآخر لإبقاء الكمبيوتر سريعاً.

نظراً للاعتماد كثيراً على الكمبيوترات المنزلية في الفترة الأخيرة بسبب كورونا، ليس غريباً تباطؤ هذه الأجهزة مع مرور الوقت. وكما هو الحال مع جميع الأجهزة، تتعرض الكمبيوترات لمشكلات تجعلها لا تعمل بشكل صحيح. في المقابل يمكن لبعض الإجراءات إصلاح بعضها، ونذكر أبرزها:



• برامج بدء التشغيل: لجعل الكمبيوتر يدور بطريقة أسرع، من المهم وقف التطبيقات من الإشغال عند بدء النظام للحفاظ على الذاكرة ووحدة المعالجة المركزية، وكذلك تسريع عملية تسجيل الدخول. وللقيام بذلك يجب الدخول إلى إعدادات «Startup» وتعطيل تطبيقات بدء التشغيل التي لا تحتاجون إليها.• إستهلاك الموارد: يعمل جهاز الكمبيوتر عادة ببطء لأن هناك شيئاً يستهلك موارد وحدة المعالجة المركزية والرامات. ويكون ذلك في الغالب بسبب أحد البرامج الذي يستخدم قدراً كبيراً من الذاكرة، مما يدفع البرامج الأخرى إلى استخدام القرص الصلب بدلاً من الرام، فيؤدي ذلك إلى إبطائها. ولمعرفة التطبيقات التي تستهلك الموارد يجب النقر على «Ctrl + Shift +Escape»، بحيث ستفتح نافذة بلائحة البرامج التي تعمل حالياً. وهنا يجب وقف البرامج التي لا تستخدمونها. كذلك من المهم أيضاً وقف التحديث التلقائي للنظام، لأنه أيضًا يستهلك الموارد، وجعله يدوياً، مع الحرص على القيام بعمليات التحديث دورياً خارج أوقات العمل.• متصفّح الويب: لتسريع متصفح الويب يجب وقف بعض وظائفه التي لا تحتاجونها من خلال إعدادات المتصفح. وذلك يؤدي إلى تسريع تحميل الصفحات والتقليل من استهلاك الذاكرة ووحدة المعالجة المركزية.• تنظيف الجهاز من الفيروسات: إذا قمتم بكل الخطوات السابقة وما زال الكمبيوتر بطيئاً، هنالك احتمال أن يكون مصاباً بفيروس. وهنا يجب فحص الكمبيوتر من خلال استخدام برنامج مكافحة الفيروسات لمسحها إذا وجدت.• القرص الصلب: إذا كان القرص الصلب ممتلئاً، فقد يعمل الكمبيوتر بشكل أبطأ بشكل ملحوظ. لذلك من المهم عمل نسخ إحتياطية لتفريغ ذاكرة القرص الصلب قدر الإمكان.• حذف البرامج: قوموا بحذف البرامج التي لا تستخدمونها لأنّ ذلك يمكن أن يساعد في تسريع الكمبيوتر. كذلك سيساعدك حذف بعض البرامج على تحسين الأمان. وللقيام بذلك، إذهبوا إلى «Control Panel»، واختاروا «Uninstall program»، وابحثوا عن البرامج المُراد حذفها واضغطوا على «Uninstall».