تسريبات تكشف عن مواصفات هاتف "Reno6 5G" الجديد من "OPPO"

كشفت تقارير وتسريبات صحافية أنّ شركة "OPPO" الصينية تستعد لإطلاق مجموعة الهواتف الذكية "Reno6" هذا العام، بعدما أطلقت العام الماضي مجموعة "Reno3".

وبحسب ما نقل موقع "التقنية بلا حدود" عن موقع "gizmochina"، فإنّ الإشاعات تقول إنّ هاتف "Reno6 5G" قد يكون على الأرجح أول هاتف "OPPO" مدعوم بشريحة "Dimensity 1200".

وشاركت منصة "Digital Chat Station" بعض المواصفات الرئيسية لهاتف لم يتم ذكر اسمه يعمل بشريحة "Dimensity 1200"، وكانت المواصفات تتشابه إلى حد كبير مع مواصفات "Reno6 5G".

وكشف التسريب أيضًا أن "OPPO Reno6 5G" المزعوم قد يحتوي على شاشة "AMOLED" بحجم 6.55 بوصة مع حواف منحنية وفتحة ثقب بالزاوية العلوية اليسرى. ومن المتوقع أن تأتي الشاشة بدقة 1080 × 2400 بكسل ومعدل تحديث 90 هرتز.

كما انه من المرجح ان يضم الهاتف كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابكسل مثل إصدار "Reno5 5G" السابق، مع إعداد كاميرا رباعية من الخلف بكاميرا رئيسية بدقة 64 ميغابكسل.



وقد يحتوي هاتف "Reno6 5G" على بطارية بسعة 4500 مللي أمبير، والتي ستدعم الشحن السريع بقوة 65 واط.ولم تذكر التسريبات أي شيء بخصوص الذاكرة العشوائية او إصدارات التخزين من "Reno6 5G". ولكن من المرجح ان يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية بسعة 12 غيغابايت وما يصل إلى 256 غيغابايت من سعة التخزين مثل الطراز السابق.ومن المحتمل أن تطلق "OPPO" هاتفين آخرين باسم "Reno6 Pro 5G" و"Reno6 Pro+ 5G" إلى جانب "Reno6 5G"، وقد يصل طراز "Pro" مع معالج "Snapdragon 870"، في حين قد يأتي إصدار "Pro+" مدفوعًا بشريحة "Snapdragon 888".