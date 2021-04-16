تكنولوجيا وعلوم

الكشف عن أحدث كلب آلي في العالم.. إليكم سعره (فيديو)

Lebanon 24
16-04-2021 | 18:00
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كشفت شركة "Welian" الصينية للتكنولوجيا عن نسخة حديثة من كلبها الإلكتروني والمسماة "AlphaDog"، وهي معروضة للبيع في الأسواق الصينية مقابل 2400 دولار.

وبحسب ما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن موقع "gizmochina"، فقد تمّ تجهيز هذا الكلب بأجهزة الاستشعار، ويعمل بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تتيح له سماع بيئته ورؤيتها. كما يمكن أيضاً اصطحابه في نزهة.

ويستخدم "AlphaDog"المستشعرات والذكاء الاصطناعي (AI) لأداء العديد من المهام، وتؤكد الشركة أنّ الترقيات المستقبلية ستزيد من قدرات الكلب الآلي على تنفيذ جميع الأوامر الصوتية.


ويملك "AlphaDog" الرقم القياسي العالمي في السرعة بين الحيوانات المعدنية، إذ تصل سرعته القصوى إلى 15 كيلومتراً في الساعة، فضلاً عن أنه أكثر ثباتاً من الكلب الحقيقي، على ما أكد مصمموه، مثبتين ذلك بركلة قوية له.

وعلى عكس الكلب الآلي الذي يتم التحكم فيه عن بُعد، يتحرك "الروبوت" الرباعي الأرجل بحرّية في بيئته باستخدام تقنيات جيل الإنترنت الخامس عبر الأجهزة المحمولة، مع وقت استجابة فائق السرعة.

 

المصدر: سبوتنيك

تكنولوجيا وعلوم

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