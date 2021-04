شركة "Canon" تطوّر كاميرا بمواصفات ممتازة لمحترفي التصوير (فيديو)

أكدت شركة "Canon" تطويرها لكاميرا "EOS R3" التي ستمنح المصورين قدرات ممتازة لتوثيق الصور والفيديوهات على حد سواء.



وبحسب ما نقلت شبكة "روسيا اليوم" عن موقع "4pda"، فإنّه وبالرغم من أن الشركة لم تذكر الكثير من التفاصيل عن المواصفات الفنية والتقنية لهذه الكاميرا إلا أنّ التسريبات تشير إلى أنّها ستأتي بهيكل مربع الشكل مصنوع من المعدن والبلاستيك المدعوم بألياف الكربون، شبيه بهياكل كاميرات "D1" الاحترافية.



ومن المفترض أن تحصل هذه الكاميرا على مستشعر مدمج بمقاس 35 ملم ستكون ذواكر الوصول العشوائي مدمجة فيه ما سيؤمن سرعة كبيرة في معالجة البيانات أثناء التصوير.

كما ستحصل هذه الكاميرا على معالج "Digic X" الصوري من شركة "Canon" والذي سيؤمن لها سرعة في التصوير بمعدل 30 لقطة في الثانية في مختلف وضعيات التصوير، مع الحفاظ على الدقة العالية للصور والفيديوهات، وستزود أيضا بميزات الضبط التلقائي للصورة "Eye Control".

وتزامنا مع إعلانها عن الكاميرا الجديدة كشفت "Canon" أيضا عن 3 عدسات جديدة للتصوير الاحترافي هي RF 100mm f/2.8L Macro IS USM، و RF 400mm f/2.8L IS USM و RF 600mm F/4L IS USM.