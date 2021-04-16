تكنولوجيا وعلوم

تويتر يتجه نحو الاخلاقية والشفافية

Lebanon 24
16-04-2021 | 14:07
A-
A+
Doc-P-813519-637541799105751700.jpg
Doc-P-813519-637541799105751700.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قدمت تويتر أعمالها الجارية حاليا لجعل خوارزمياتها أكثر مراعاة للأخلاقيات ومنح المستخدمين تحكما أكبر، في طريقة للرد على الانتقادات بشأن المخاطر المرتبطة بهذه التكنولوجيا.

وقالت الشبكة الاجتماعية إنها تسعى إلى تحسين خوارزميات "التلقين الآلي"، أي القواعد المعلوماتية التي تتيح لأجهزة الكمبيوتر "التعلم" تلقائيا بالاعتماد على بيانات. وبفضل أنظمة الذكاء الاصطناعي، "تستنج" المنصة بالاعتماد على تاريخ التصفح للمستخدم أنه يفضل على سبيل المثال فيديوهات الكلاب على تلك الخاصة بالقطط.

لكن الشبكة الأميركية أقرت بأنه "عندما تستخدم تويتر +التلقين الآلي+، قد تكون لذلك تبعات مرتبطة بمئات ملايين التغريدات يوميا، وأحيانا يمكن للنظام أن يتصرف بصورة مغايرة عن النية التي صُمم من أجلها أساساً".

وأوضحت تويتر الأربعاء أن "خيار الخوارزميات سيعطي تحكما أكبر للمستخدمين بالطريقة التي يريدون أن يظهر فيها تويتر لديهم. نحن في مرحلة استكشاف في هذا الشأن".

وأشارت الشبكة إلى أن التلقين الآلي "المسؤول" يقوم على "تحمل مسؤولية قراراتنا على صعيد الخوارزميات"، وضمان شفافية قراراتنا مسبقا والطابع المنصف للنتائج لاحقا.

وسيبدأ الفريق المكلف المبادرة نشر دراسات عن مواضع انحياز محتملة في الخوارزميات على أساس الجنس أو العرق قبل النشر، أو أيضا على "التوصيات بشأن المحتويات للعقائد السياسية المختلفة في سبعة بلدان".

وتعمل شركات كبرى أخرى على هذه المواضيع. فلدى غوغل مثلا، أفضت سلسلة خلافات بين الإدارة وفريق باحثين في أخلاقيات الذكاء الاصطناعي إلى الاستغناء عن باحثتين واستقالة عالم معروف.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
21:00 | 2021-04-16
18:00 | 2021-04-16
15:28 | 2021-04-16
15:00 | 2021-04-16
12:00 | 2021-04-16
09:00 | 2021-04-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website