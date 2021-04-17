منافِسة رخيصة الثمن لساعات آبل تظهر في الأسواق (فيديو)

بعد أن لاحظت الإقبال الكبير على ساعات TicWatch Pro S هذا العام قررت Mobvoi إطلاق ساعة جديدة طورتها لتكون منافسة مميزة ورخيصة الثمن لساعات آبل.
وتأتي ساعة TicWatch GTH الجديدة بهيكل مستطيل الشكل شبيه من حيث التصميم بهياكل ساعات Apple Watch، المضادة للماء وفق معايير 5ATM ، يمكن استعمالها على عمق 50 م تحت الماء.
كما جهزتها الشركة المصنعة بأنظمة Wear OS التي تمكنها من التوافق مع مختلف أنواع الهواتف والأجهزة الذكية ولاقتران بها لاسلكيا، وبتطبيقات لمعرفة الوقت والتاريخ وحالة الطقس.
وبالرغم من حصولها على تلك الميزات إلا أن Mobvoi ستطرحها في الأسواق بسعر 79.99 دولار فقط، أي بثمن أرخص بكثير من ساعات Apple Watch والساعات المنافسة الأخرى.