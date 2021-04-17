منافِسة رخيصة الثمن لساعات آبل تظهر في الأسواق (فيديو)

بعد أن لاحظت الإقبال الكبير على ساعات TicWatch Pro S هذا العام قررت Mobvoi إطلاق ساعة جديدة طورتها لتكون منافسة مميزة ورخيصة الثمن لساعات آبل.



وتأتي ساعة TicWatch GTH الجديدة بهيكل مستطيل الشكل شبيه من حيث التصميم بهياكل ساعات Apple Watch، المضادة للماء وفق معايير 5ATM ، يمكن استعمالها على عمق 50 م تحت الماء.



وحصلت هذه الساعة على شاشة بمقاس 1.55 بوصة، وبطارية داخلية بسعة 260 ميلي أمبير تكفيها لتعمل لأكثر من أسبوع بالشحنة الواحدة تبعا للمطورين.

كما جهزتها الشركة المصنعة بأنظمة Wear OS التي تمكنها من التوافق مع مختلف أنواع الهواتف والأجهزة الذكية ولاقتران بها لاسلكيا، وبتطبيقات لمعرفة الوقت والتاريخ وحالة الطقس.



وكالعديد من الساعات الذكية الحديثة حصلت TicWatch GTH أيضا على مستشعرات خاصة تساعد على قياس معدلات نبض قلب المستخدم وتوثيق معدلات الخطوات التي يقطعها يوميا، وحساسات لقياس معدلات الأكسيجين في الدم، وحساسات إضافية لقياس درجات حرارة الجلد.

وبالرغم من حصولها على تلك الميزات إلا أن Mobvoi ستطرحها في الأسواق بسعر 79.99 دولار فقط، أي بثمن أرخص بكثير من ساعات Apple Watch والساعات المنافسة الأخرى.