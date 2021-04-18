تكنولوجيا وعلوم

"ناسا" تنشر صورة للثقب الأسود الهائل "هيركيوليز أ".. شاهدوا روعته

Lebanon 24
18-04-2021 | 09:00
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نشرت وكالة "ناسا" الأميركية لأبحاث الفضاء، هذا الأسبوع، صورة لثقب أسود فائق الحجم، يعرف باسم "هيركيوليز أ".

وكانت ناسا قد تمكنت من التقاط صورة الثقب الأسود باستخدام التيليسكوب فائق القدرات "هابل"، عام 2012.


ووفقا لوكالة الفضاء، فإن الثقب الأسود، "هيركيوليز أ"، يقع في مركز مجرة تُعرف باسم "3C 348".

 



وتظهر الصورة الثقب الأسود خلال إطلاقه جزيئات من البلازما تمتد على مسافة تقدر بنحو 1.5 مليون سنة ضوئية.

وبحسب ناسا، فإن الثقب الأسود الهائل يقع على بعد نحو ملياري سنة ضوئية من كوكب الأرض.

وتوصف الثقوب السوداء بأنها جسم فلكي يتواجد في المجرات منذ مليارات السنين، وهي أكبر قوة جذب كونية معروفة ولا يمكن لأي شيء ولا حتى الضوء أن يفلت منها، ولو اقترب منها نجم أو أي جسم آخر ستجذبه وتبتلعه، وفقا لناسا.

هذه الأجسام الفلكية ليست ثقوبا بالمعنى الحقيقي، ولكن أي شيء يقترب منها يختفي، حيث تسقط المادة والإشعاع معا ولا تظهرا أبدا.

وبعض الثقوب السوداء تعرف بـ"النجمية"، والتي يعتقد العلماء أنها تنشأ عندما ينطفئ نجم عملاق فيتقلص، ويقول العلماء إن عددها في مجرتنا درب التبانة وحدها قد يصل إلى الملايين.

وبعضها الآخر يعرف بالثقوب السوداء ذات الكتلة الهائلة، والتي تكون كتلتها توازي مليون مرة أو مليار مرة كتلة الشمس، ويصفها البعض بـ "المتوحشة".

ويكتسب النوع الثاني حجما متزايدا بابتلاعه نجوما أخرى أو بانصهار عدد من الثقوب السوداء لتشكل ثقبا أسود ضخما.

المصدر: الحرة
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