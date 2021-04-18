29
o
بيروت
24
o
طرابلس
32
o
صور
32
o
جبيل
31
o
صيدا
31
o
جونية
30
o
النبطية
28
o
زحلة
27
o
بعلبك
24
o
بشري
31
o
بيت الدين
31
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تكنولوجيا وعلوم
تطبيق "خفي" في آيفون وميزة يحتاجها الجميع!
Lebanon 24
18-04-2021
|
12:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
يحمل جهاز آيفون بين جنباته العديد من المزايا والحيل الخفية، قد يكون أبرزها ماسح المستندات الضوئي الذي استعرضه موقع "CNET" التقني، مؤخرا.
وللوصول إلى الماسح، يتعين على المستخدم، وفقا للموقع، سحب الشاشة الرئيسية من منتصفها نحو الأسفل، بعد إلغاء القفل، ومن ثم البحث عن كلمة "Code" أو "Scanner"، ليظهر الماسح الضوئي.
وفي موقع الدعم الخاص بها، كشفت "آبل" عن حيلة تخفى على البعض لالتقاط صور المستندات الهامة وهي ميزة يحتاجها الجميع.
وبحسب آبل، فإن كل ما يتطلبه الأمر هو فتح تطبيق "Notes"، ومن ثم فتح مستند جديد للوصول إلى الكاميرا.
وبعد فتح مستند جديد، يمكن للمستخدم الضغط على أيقونة الكاميرا، أسفل المستند، للاستعداد لتصوير الوثائق المطلوبة.
وكل ما على المستخدم القيام به هو تثبيت الوثائق التي يرغب بمسحها أمام الكاميرا، في وضعية ثابتة، ليتم التقاط الصورة.
ويُنصح عادة باللجوء إلى موقع مضاء جيدا لالتقاط أفضل صورة ممكنة للوثائق، دون الحاجة لاستخدام إضاءة الهاتف "فلاش".
وتلفت آبل إلى أن مسح الوثائق يتم بشكل تلقائي فيما لو كان الجهاز مثبتا على وضعية "Auto"، وفي حالة الرغبة بالتقاط الصور بشكل يدوي، يتعين على المستخدم ضغط أيقونة التصوير في تطبيق الكاميرا، أو استخدام أزرار رفع الصوت وخفضه، ومن ثم حفظ الصورة.
المصدر:
الحرة
تابع
الأكثر قراءة
انفراجة لبنان آتية بعد انتظار.. الدولار سينخفض في هذا التاريخ
Lebanon 24
انفراجة لبنان آتية بعد انتظار.. الدولار سينخفض في هذا التاريخ
10:00 | 2021-04-18
18/04/2021 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. إجراءات لـ"قوى الأمن" ودعوة لعدم "التساهل" بشأن ملف بارز
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. إجراءات لـ"قوى الأمن" ودعوة لعدم "التساهل" بشأن ملف بارز
21:12 | 2021-04-17
17/04/2021 09:12:57
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر في الطريق الجديدة.. ماذا حصل؟
Lebanon 24
توتر في الطريق الجديدة.. ماذا حصل؟
22:53 | 2021-04-17
17/04/2021 10:53:07
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير يكشف.. اسرائيل تخصص طبيباً لتقييم صحة نصرالله!
Lebanon 24
تقرير يكشف.. اسرائيل تخصص طبيباً لتقييم صحة نصرالله!
22:25 | 2021-04-17
17/04/2021 10:25:23
Lebanon 24
Lebanon 24
الوضع يتأزم في وادي الجاموس.. قتلى وجرحى بسبب "أفضلية مرور"!
Lebanon 24
الوضع يتأزم في وادي الجاموس.. قتلى وجرحى بسبب "أفضلية مرور"!
19:49 | 2021-04-17
17/04/2021 07:49:19
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
18:00 | 2021-04-18
غوغل" تطرح ميزة للإصدار 90 من متصفح كروم
15:00 | 2021-04-18
10 أنواع من المعلومات الشخصية نقدمها لشركات التواصل الاجتماعي
09:00 | 2021-04-18
"ناسا" تنشر صورة للثقب الأسود الهائل "هيركيوليز أ".. شاهدوا روعته
06:00 | 2021-04-18
إنستغرام يمنح مستخدميه القرار.. "إخفاء اللايك بأيديكم"
23:00 | 2021-04-17
"قاتلة jeep wrangler" الصينية تلفت انتباه محبي مركبات الطرق الوعرة! (فيديو)
21:00 | 2021-04-17
منافِسة رخيصة الثمن لساعات آبل تظهر في الأسواق (فيديو)
فيديو
شام الذهبي تكشف تفاصيل خطوبتها الجديدة وقصة زواج والدتها للمرة الثالثة (فيديو)
Lebanon 24
شام الذهبي تكشف تفاصيل خطوبتها الجديدة وقصة زواج والدتها للمرة الثالثة (فيديو)
18:00 | 2021-04-17
18/04/2021 18:18:34
Lebanon 24
Lebanon 24
كارثة تهدد سواحل العالم... المحيط يبتلع جزر المالديف! (صور وفيديو)
Lebanon 24
كارثة تهدد سواحل العالم... المحيط يبتلع جزر المالديف! (صور وفيديو)
12:00 | 2021-04-17
18/04/2021 18:18:34
Lebanon 24
Lebanon 24
"مرسيديس" تغير "وجه" سيارتها الكهربائية وتزيل نجمتها الشهيرة (فيديو)
Lebanon 24
"مرسيديس" تغير "وجه" سيارتها الكهربائية وتزيل نجمتها الشهيرة (فيديو)
12:00 | 2021-04-17
18/04/2021 18:18:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact