تكنولوجيا وعلوم

تطبيق "خفي" في آيفون وميزة يحتاجها الجميع!

Lebanon 24
18-04-2021 | 12:00
A-
A+
Doc-P-814042-637543286076926514.jpg
Doc-P-814042-637543286076926514.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يحمل جهاز آيفون بين جنباته العديد من المزايا والحيل الخفية، قد يكون أبرزها ماسح المستندات الضوئي الذي استعرضه موقع "CNET" التقني، مؤخرا.

وللوصول إلى الماسح، يتعين على المستخدم، وفقا للموقع، سحب الشاشة الرئيسية من منتصفها نحو الأسفل، بعد إلغاء القفل، ومن ثم البحث عن كلمة "Code" أو "Scanner"، ليظهر الماسح الضوئي.

وفي موقع الدعم الخاص بها، كشفت "آبل" عن حيلة تخفى على البعض لالتقاط صور المستندات الهامة وهي ميزة يحتاجها الجميع.

وبحسب آبل، فإن كل ما يتطلبه الأمر هو فتح تطبيق "Notes"، ومن ثم فتح مستند جديد للوصول إلى الكاميرا.

وبعد فتح مستند جديد، يمكن للمستخدم الضغط على أيقونة الكاميرا، أسفل المستند، للاستعداد لتصوير الوثائق المطلوبة.

وكل ما على المستخدم القيام به هو تثبيت الوثائق التي يرغب بمسحها أمام الكاميرا، في وضعية ثابتة، ليتم التقاط الصورة.

ويُنصح عادة باللجوء إلى موقع مضاء جيدا لالتقاط أفضل صورة ممكنة للوثائق، دون الحاجة لاستخدام إضاءة الهاتف "فلاش".

وتلفت آبل إلى أن مسح الوثائق يتم بشكل تلقائي فيما لو كان الجهاز مثبتا على وضعية "Auto"، وفي حالة الرغبة بالتقاط الصور بشكل يدوي، يتعين على المستخدم ضغط أيقونة التصوير في تطبيق الكاميرا، أو استخدام أزرار رفع الصوت وخفضه، ومن ثم حفظ الصورة.
المصدر: الحرة
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
18:00 | 2021-04-18
15:00 | 2021-04-18
09:00 | 2021-04-18
06:00 | 2021-04-18
23:00 | 2021-04-17
21:00 | 2021-04-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website