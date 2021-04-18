هواوي تخطط لإطلاق 6G.. أسرع بمقدار 50 مرة من 5G

بدأ العالم للتو في التعود على شبكات الجيل الخامس 5G وهواتف 5G، لكن شركة هواوي تفكر في المستقبل مع خطط لطرح شبكات الجيل السادس 6G، الأسرع بمقدار 50 مرة من 5G.وكما ذكرت CGTN، استخدم شو تشيجون، رئيس مجلس إدارة هواوي بالتناوب، مؤتمر المحللين العالميين للشركة في شنتشن للإعلان عن نيتها إطلاق معدات 6G والشبكات اللاحقة في عام 2030.وقال تشيجون: إنه من المفترض أن يتم طرح شبكات الجيل السادس في السوق نحو عام 2030، وتعتزم هواوي إصدار ورقة بحثية بشأن 6G قريبًا لتشرح للصناعة ماهيتها.ولطالما كانت الاتصالات إحدى نقاط قوة هواوي، وتتفوق تقنيتها للجيل الخامس 5G على منافسيها بشكل كبير، وقد احتلت الشركة أيضًا زمام المبادرة في البحث والتطوير فيما يتعلق بشبكات الجيل السادس.وتوقع كوي باوجو، نائب عميد كلية المعلومات بجامعة تسينغهوا، ذات مرة أن سرعة شبكات الجيل السادس يمكن أن تصل إلى 1000 جيجابايت في الثانية، مع زمن استجابة أقل من 100 ميكروثانية (0.1 ميلي متر في الثانية).وتبلغ سرعة شبكات الجيل السادس 50 ضعف سرعة شبكات الجيل الخامس، وزمن الاستجابة لشبكات الجيل السادس هو عُشر زمن الاستجابة لشبكات الجيل الخامس.وتتفوق 6G بكثير على 5G من حيث معدل الذروة والتأخير وكثافة الحركة وكثافة الاتصال والتنقل وكفاءة الطيف وقدرات تحديد المواقع.وتتعامل 5G نظريًا مع نطاق 100 جيغاهرتز من أجل نقل البيانات، لكن بالنسبة لشبكات 6G، فإن العلماء يبحثون في نطاق تيراهيرتز.ومع ذلك، فإن سرعة الشبكة الفائقة ليست سوى منتج ثانوي لشبكات الجيل السادس.ويقول الخبراء: إن شبكات الجيل السادس تؤدي إلى عالم متصل بالكامل من تكامل الاتصالات اللاسلكية والأقمار الصناعية، الذي يمكن أن يحقق تغطية عالمية سلسة من خلال تكامل الاتصالات عبر الأقمار الصناعية.وبالإضافة إلى ذلك، تتغلب شبكة 6G أيضًا على الضعف الحالي لشبكات 5G في الاتصال الإشكالي في ظل الحركة العالية السرعة.وتتجاوز السرعة المدعومة 1000 كيلومتر في الساعة، ولا تقتصر فوائدها على السكك الحديدية العالية السرعة، بل إن السفر عن طريق الجو يكون أكثر ملاءمة مع 6G.وفي الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2020، تصدرت الحصة السوقية لشركة هواوي سوق معدات اتصالات 5G العالمية، ووصلت إلى 32.8 في المئة من الإجمالي العالمي، وذلك وفقًا لشركة الأبحاث التسويقية Dell’Oro.