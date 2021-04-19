تكنولوجيا وعلوم

تطبيقان جديدان يفوقان "تيك توك" شعبية

Lebanon 24
19-04-2021 | 06:00
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تفوق تطبيقا “روبن هود” و “كوين بيس” على تطبيق “تيك توك” من حيث الشعبية بعدما احتلا مراكز متقدمة في تصنيف “سينسور تاور”.

يعتبر تطبيق كوين بيس، منصة تداول مشفرة للعملات تهدف إلى تبسيط عملية شراء العملات الرقمية مثل بيتكوين وإيثريوم وبتكوين، من خلال استضافة محفظة المستخدم في الموقع.

أما تطبيق روبن هود الذي تم طرحه في مارس 2015 فهو مختص بتقديم عمليات تداول للعملات خالية من العمولات. وقد وصل عدد مستخدمي التطبيق إلى 13 مليون مستخدم في عام 2020.

وفي حين احتل تطبيق كوين بيس المرتبة السادسة في تصنيف سينسور تاور، حصل تطبيق روبن هود على المرتبة السابعة في التصنيف.

وعلى الرغم من أن التطبيقين غير مرتبطين بشكل مباشر، فإن حقيقة انتشار شعبيتهما المفاجئة في الوقت نفسه ليس من قبيل المصادفة، فكلاهما يسمح للمستثمرين عديمي الخبرة بتحويل مبلغ صغير من المال إلى شيء أكبر بكثير في فترة زمنية قصيرة جداً.

وينصح الخبراء، مستخدمي التطبيقين الذين لا يملكون خبرة كبيرة في عمليات التداول، باستثمار مبالغ صغيرة تفادياً لأي خسارة محتملة، وفق ما نقل موقع “تومز غايد” الإلكتروني. 

 
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