تكنولوجيا وعلوم

إليكم موعد الإعلان الرسمي عن هواتف "vivo V21" و"V21e"

Lebanon 24
19-04-2021 | 18:00
A-
A+
Doc-P-814388-637544281303581324.jpg
Doc-P-814388-637544281303581324.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

نشرت شركة "vivo" الصينية إعلاناً تشويقياً أكدت من خلاله على موعد الحدث القادم في 27 من نيسان لكشف النقاب عن هواتف "vivo V21" و"V21e".

وبحسب ما نقل موقع "التقنية بلا حدود" عن موقع "gsmarena"، فقد كشفت التسريبات السابقة عن هاتف "vivo V21" الذي أعتمد في إندونيسيا إستعداداً للإعلان الرسمي المرتقب، ونشرت "vivo" في ماليزيا مؤخراً إعلاناً تشويقياً كشفت من خلاله عن موعد إطلاق الإصدارات الجديدة.

وأكد الإعلان التشويقي الذي نشر في تغريدة على تويتر على خطط "Vivo" لإطلاق سلسلة من هواتف "V21"، حيث تقدم لاحقاً هذا الشهر "vivo V21" و"V21e".


ومن المتوقع أن تقدم "Vivo" هاتف "V21" في السوق الهندي في نفس اليوم، على أن يأتي هاتف "V21 "بذاكرة عشوائية متغيرة، حيث سيتاح زيادة 3 غيغا بايت رام عن طريق إستخدام السعة لتصل الذاكرة إلى 11 غيغا بايت رام.

أيضاً أشار تقرير إلى أن هاتف "V21" يأتي بكاميرة سيلفي تدعم التركيز التلقائي على العين، كما ينطلق الهاتف بسعر 335 دولار أو 279 يورو للأسواق وفقاً لما جاء من تسريبات.

المصدر: التقنية بلا حدود
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
23:00 | 2021-04-19
21:00 | 2021-04-19
15:00 | 2021-04-19
12:00 | 2021-04-19
09:00 | 2021-04-19
06:00 | 2021-04-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website