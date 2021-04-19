إليكم موعد الإعلان الرسمي عن هواتف "vivo V21" و"V21e"

نشرت شركة "vivo" الصينية إعلاناً تشويقياً أكدت من خلاله على موعد الحدث القادم في 27 من نيسان لكشف النقاب عن هواتف "vivo V21" و"V21e".



وبحسب ما نقل موقع "التقنية بلا حدود" عن موقع "gsmarena"، فقد كشفت التسريبات السابقة عن هاتف "vivo V21" الذي أعتمد في إندونيسيا إستعداداً للإعلان الرسمي المرتقب، ونشرت "vivo" في ماليزيا مؤخراً إعلاناً تشويقياً كشفت من خلاله عن موعد إطلاق الإصدارات الجديدة.

وأكد الإعلان التشويقي الذي نشر في تغريدة على تويتر على خطط "Vivo" لإطلاق سلسلة من هواتف "V21"، حيث تقدم لاحقاً هذا الشهر "vivo V21" و"V21e".



ومن المتوقع أن تقدم "Vivo" هاتف "V21" في السوق الهندي في نفس اليوم، على أن يأتي هاتف "V21 "بذاكرة عشوائية متغيرة، حيث سيتاح زيادة 3 غيغا بايت رام عن طريق إستخدام السعة لتصل الذاكرة إلى 11 غيغا بايت رام.أيضاً أشار تقرير إلى أن هاتف "V21" يأتي بكاميرة سيلفي تدعم التركيز التلقائي على العين، كما ينطلق الهاتف بسعر 335 دولار أو 279 يورو للأسواق وفقاً لما جاء من تسريبات.