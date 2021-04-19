تكنولوجيا وعلوم

سوارة "Fitbit Luxe" الذكية تنطلق قريباً.. إليكم مميزاتها!

Lebanon 24
19-04-2021 | 21:00
A-
A+
Doc-P-814391-637544283826297070.jpg
Doc-P-814391-637544283826297070.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

تستعد شركة "Fitbit" لإطلاق إصدارها الجديد من السوارات الذكية "Fitbit Luxe" وكشفت أحدث التسريبات المصورة عن تصميم السوارة المميز من الفولاذ المقاوم للصدأ مع الإختيارات المتاحة في ألوان السوارة الذكية.


وبحسب ما نقل موقع "التقنية بلا حدود" عن موقع "gsmarena"، فقد كانت شركة "Fitbit" قد قدمت للأسواق أخيراً السوارة الذكية المخصصة للأطفال "Ace 3"، وفي تسريبات جديدة جاءت عبر "WinFuture" كُشِف عن مجموعة من الصور المسربة لإصدار الشركة القادم "Fitbit Luxe".

وتتميز سوارة "Fitbit Luxe" الذكية بتصميم أنيق مع ثلاثة من الإختيارات في الألوان تشمل الأسود، والأبيض، وأيضاً الوردي، كما صمم إطار السوارة الذكية من الفولاذ المقاوم للصدأ، كما تدعم سوارة المعصم التبديل السريع عبر مشبك.

وأيضاً تأتي "Fitbit Luxe" بشاشة "OLED" ملونة، إلا أن التسريبات لم توضح دقة العرض في الشاشة، بينما توضح الصور المسربة بعض من مميزات السوارة الذكية التي تدعم تدريبات التنفس، ورصد معدل ضربات القلب، مع رصد حالة المستخدم أثناء النوم، ودعم تتبع نشاط المستخدم في بعض الأنماط الرياضية.

كما تدعم سوارة "Fitbit Luxe" رصد معدل الإجهاد، أيضاً تأتي بميزة مقاومة الماء لدعم المستخدم في تمارين السباحة، من جانب أخر تأتي سوارة "Fitbit Luxe" بدون نظام "GPS" مدمج، إلا أنها تدعم تحديد الموقع عبر الإتصال بنظام "GPS" على الهاتف.

 

 

المصدر: التقنية بلا حدود
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
23:00 | 2021-04-19
18:00 | 2021-04-19
15:00 | 2021-04-19
12:00 | 2021-04-19
09:00 | 2021-04-19
06:00 | 2021-04-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website