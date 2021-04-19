سوارة "Fitbit Luxe" الذكية تنطلق قريباً.. إليكم مميزاتها!

تستعد شركة "Fitbit" لإطلاق إصدارها الجديد من السوارات الذكية "Fitbit Luxe" وكشفت أحدث التسريبات المصورة عن تصميم السوارة المميز من الفولاذ المقاوم للصدأ مع الإختيارات المتاحة في ألوان السوارة الذكية.



وبحسب ما نقل موقع "التقنية بلا حدود" عن موقع "gsmarena"، فقد كانت شركة "Fitbit" قد قدمت للأسواق أخيراً السوارة الذكية المخصصة للأطفال "Ace 3"، وفي تسريبات جديدة جاءت عبر "WinFuture" كُشِف عن مجموعة من الصور المسربة لإصدار الشركة القادم "Fitbit Luxe".

وتتميز سوارة "Fitbit Luxe" الذكية بتصميم أنيق مع ثلاثة من الإختيارات في الألوان تشمل الأسود، والأبيض، وأيضاً الوردي، كما صمم إطار السوارة الذكية من الفولاذ المقاوم للصدأ، كما تدعم سوارة المعصم التبديل السريع عبر مشبك.

وأيضاً تأتي "Fitbit Luxe" بشاشة "OLED" ملونة، إلا أن التسريبات لم توضح دقة العرض في الشاشة، بينما توضح الصور المسربة بعض من مميزات السوارة الذكية التي تدعم تدريبات التنفس، ورصد معدل ضربات القلب، مع رصد حالة المستخدم أثناء النوم، ودعم تتبع نشاط المستخدم في بعض الأنماط الرياضية.

كما تدعم سوارة "Fitbit Luxe" رصد معدل الإجهاد، أيضاً تأتي بميزة مقاومة الماء لدعم المستخدم في تمارين السباحة، من جانب أخر تأتي سوارة "Fitbit Luxe" بدون نظام "GPS" مدمج، إلا أنها تدعم تحديد الموقع عبر الإتصال بنظام "GPS" على الهاتف.