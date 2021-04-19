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تكنولوجيا وعلوم
إحذروا من "واتسآب" مزيف... يسرق بياناتكم بثوان معدودة!
Lebanon 24
19-04-2021
|
23:00
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حذر خبراء الأمن السيبراني من إصدار مزيف من تطبيق المراسلات الفورية "واتسآب" قادر على سرقة بيانات المستخدمين في ثواني معدودة حال تثبيته على هواتفهم.
ويدور الحديث عن WhatsApp Pink أو "واتساب الوردي" المتداول، وهو تطبيق ضار يمكنه سرقة بياناتك بمجرد تثبيته ويسمح للمتسللين بالوصول إلى هاتفك، بحسب "البوابة العربية للأخبار التقنية".
ووصلت إلى بعض المستخدمين رسائل تحتوي رابطا لتحميل الإصدار المزيف مع وعد بتقديم تجربة مميزة باللون الوردي بدلًا من اللون الأخضر للإصدار الأصلي، وكنوع من المصداقية تم وضع الرابط كتحديث رسمي من واتسآب.
وبحسب أحد خبراء الأمن السيبراني فإن التطبيق المزيف يستهدف إلى حد كبير الشرطة والإعلاميين، حيث فوجئ ضباط الشرطة في دلهي وراجستان بالهند بإرسال مجهولين رسائل لهم تحوي روابط تنزيل التطبيق.
وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تداول إصدار مزيف من واتسآب، حيث تعرض المستخدمون في الماضي للهجوم من خلال تطبيق WhatsApp Gold الذي تم إنشاؤه أيضا بواسطة بعض المتسللين للحصول على بيانات المستخدم بشكل ضار.
المصدر: سبوتنيك
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