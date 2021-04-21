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تكنولوجيا وعلوم
"الكاميرات المخفية" ستظهر بشكل واضح في الهواتف هذا العام! (فيديو)
Lebanon 24
21-04-2021
|
06:00
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أعلن المدوّن الشهير Ice universe أن تقنية الكاميرات الأمامية المخفية تحت الشاشة ستظهر على نطاق واسع في الهواتف الذكية التي ستطلق العام الجاري.
وتبعا للتوقعات فإن عددا من الشركات المعروفة في إنتاج الأجهزة الذكية مثل سامسونغ و Xiaomi و Oppo و Vivo و ZTE و Meizu من المفترض أن تطلق هواتف ذكية مجهزة بالنوع المذكور من الكاميرات في النصف الثاني من هذه السنة، وأجهزة سامسونغ و Oppo الحاصلة على هذه الميزة ستكون عبارة عن هواتف قابلة للطي، أما بالنسبة لـ Xiaomi فيتوقع أن تطرح هاتف Mi Mix 4 بكاميرا سيلفي مخفية تحت الشاشة.
وللحصول على التقنية المذكورة في الهواتف الذكية تستخدم الشركات المصنعة للشاشات مزيجا من المواد العضوية وغير العضوية في المنطقة الصغيرة من الشاشة والتي يتوضع أسفلها مستشعر الكاميرا البصري، ما يجعل هذه المساحة شفافة بالنسبة للكاميرا ولكن بنفس الوقت لن تكون الكاميرا ظاهرة أسفلها بالنسبة لعين المستخدم.
وكانت شركة ZTE أول من أطلق ميزة "الكاميرا الأمامية المخفية" في الهواتف عبر جهاز Axon 20 5G الذي طرح خريف عام 2020، لكن جودة التصوير بكاميرا السيلفي في هذا الجهاز لم تلبي تطلعات المستخدمين بالشكل المرجو حينها.
المصدر:
روسيا اليوم
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