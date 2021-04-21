تكنولوجيا وعلوم

بعد التنبيهات.. إعلان هام من "واتس آب"

Lebanon 24
21-04-2021 | 12:00
A-
A+
Doc-P-815036-637545875617099856.jpg
Doc-P-815036-637545875617099856.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أعلنت الشركة المسؤولة عن تطبيقات "واتس آب" أن الخبراء عالجوا ثغرتين كانتا موجودتين في برمجيات تطبيقاتها.

وأشارت الشركة إلى "أن الثغرتين اللتين كانتا في برمجياتها القديمة قد تمت معالجتهما، وليس هناك سبب للاعتقاد حاليا بأنه قد تم إساءة استخدامهما على الإطلاق".

 

#WhatsApp says it fixed two outdated software bugs following CERT-In advisory https://t.co/tdz8pdgMaU



وجاء هذا البيان من الشركة عقب التحذيرات التي أطلقتها وكالة الأمن السيبراني الهندية CERT-In، ونبهت فيها مستخدمي تطبيقات "واتس آب" من وجود بعض نقاط الضعف في التطبيقات من الممكن أن تؤدي إلى خرق بيانات حساسة.

وتبعا للتقارير التي صدرت CERT-In سابقا فإن "الثغرات اكتشفت في برامج تطبيقات WhatsApp و WhatsApp Business لأنظمة أندرويد في الإصدارات التي سبقت الإصدار 2.21.4 .18، وفي برمجيات WhatsApp و WhatsApp Business لأنظمة iOS  في الإصدارات ما قبل إصدار v2.21.32".


ومن جهته قال المتحدث باسم "واتس آب" حول الموضوع: "واتس آب سيظل آمنا، والتشفير التام بين الطرفين أثناء الاتصالات مستمر في العمل، ونحن نعمل بانتظام مع باحثين أمنيين لتحسين الطرق العديدة التي نحمي بها تطبيقنا ورسائل المستخدمين، وكما هو معتاد في منتجات البرامج، فقد عالجنا خطأين كانا موجودين في برمجياتنا القديمة، وليس لدينا سبب للاعتقاد بأنه قد جرت إساءة استخدامهما أو استغلالهما".

المصدر: روسيا اليوم
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
09:00 | 2021-04-21
06:00 | 2021-04-21
23:00 | 2021-04-20
21:00 | 2021-04-20
18:00 | 2021-04-20
15:00 | 2021-04-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website