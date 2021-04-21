تكنولوجيا وعلوم

"أمازون" تطرح سماعاها الجديدة المنافسة لـ"AirPods" (فيديو)

Lebanon 24
21-04-2021 | 18:00
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أعلنت شركة "أمازون" عن جيلها الأحدث من سماعات "Echo Buds" التي ستكون منافسا قويا لـ"AirPods" من شركة "آبل" الأميركية.

وبحسب ما نقلت شبكة "روسيا اليوم" عن موقع "4pda"، فقد حصلت "Echo Buds" الجديدة على العديد من التحسينات والميزات المهمة مقارنة بالجيل السابق من سماعات أمازون، إذ أتت مقاومة للماء والغبار، وزوّد هيكل كل سماعة صغيرة بفتحات خاصة لتخفيف الضغط على الأذن كما في سماعات "Pixel Buds" و"AirPods Pro"، كما تم تعديل الشكل الخارجي للسماعة ليصبح أكثر ملاءمة للأذن.


وتبعا لـ"أمازون" فإن سماعاتها الأحدث حصلت على ميزات قادرة على إلغاء الضوضاء الخارجية بمقدار الضعف مقارنة بـ"Echo Buds" السابقة، كما توجد فيها ميزة تسمح للمستخدم بالاستماع إلى المحيط أثناء ارتداء السماعة في حال أراد ذلك، والتحكم بمعدلات الأصوات الخارجية التي تصل إلى أذنه.

وجهز الجيل الثاني من سماعات "Echo Buds" أيضا بملحقات مطاطية بأربع مقاسات لتثبت داخل الأذن وتناسب جميع المستخدمين، إضافة إلى بطاريات داخلية تكفي للاستخدام لخمس ساعات بالشحنة الواحدة، أما الحافظة البلاستيكية الصغيرة التي تحمل بها السماعات ففيها بطارية تكفي لشحن السماعات لتعمل 15 ساعة.

وتبعا لـ"أمازون" فإن مستخدمي سماعاتها الجديدة سيكون بإمكانهم الاعتماد على مساعد "أليكسا" الصوتي للتحكم بسماعاتهم، كما سيستطيعون في المستقبل تفعيل ميزة "Echo Frames" ليختاروا الإشعارات التي ستصل إلى سماعتهم.


 

المصدر: روسيا اليوم

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