تكنولوجيا وعلوم

تعرّفوا إلى أوّل سيارة كهربائية من "Cadillac".. وهذا هو سعرها!

Lebanon 24
22-04-2021 | 18:00
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كشفت شركة "Cadillac" عن سيارة "Cadillac Lyriq" التي تعدّ أول سيارة كهربائية بشكل كامل من الشركة، والتي تتضمن شاشة بحجم 33 إنشاً وتنطلق بسعر يبدأ من 60000 دولار تقريباً.

وبحسب ما نقل موقع "التقنية بلا حدود" عن موقع "techradar"، فإنّ سيارة "Lyriq" الكهربائية تنطلق بتصميم أنيق، حيث تصل السيارة إلى الأسواق في 2022، وهي تتميز سيارة "Lyriq" الكهربائية بمجموعة من المواصفات تدعم المستخدم بآداء رائع، وتدعم أيضاً توفير طاقة البطارية.

وتؤكد "Cadillac" أن سيارة "Cadillac Lyriq" تدعم قطع مسافة تصل إلى 300 ميل في الساعة، كما تضم بطارية مميزة بسعة 100kWh، والتي ترتكز على معمارية بطارية سيارة "EV Hummer SUV" القادمة من "جي إم سي"، والتي تدعم آداء يتفوق على "Audi Q4 e-tron" و"BMW iX".


أيضاً من المقرر أن يدعم المحرك المغناطيسي الدائم المحور الخلفي في السيارة، لدفع قوة في السيارة تصل إلى 340 حصان و255 كيلو وات.

كما تقدم "Cadillac" سيارة "Lyriq" بميزة دعم شاحن منزلي بقدرة 240V AC، لتقدم السيارة 52 ميل في الساعة، كما تدعم السيارة شحن DC السريع، الذي يقدم للسيارة دعم في قطع 76 ميل في 10 دقائق.

وفي تصميم "Cadillac Lyriq" الداخلي تقدم الشركة لوحه عدادات بتصميم "Mercedes-esque"، والتي تتضمن شاشة LED بحجم 33 إنش، أي ثلثي عرض السيارة بالكامل، كما تمتد فتحات المناخ على طول مقدمة السيارة، كما تتضمن عجلة القيادة في "Lyriq" أزرار وإطارات لتتوافق مع التصميم المستقبلي للسيارة.


أيضاً تتميز المساحة الداخلية لسيارة "Lyriq" بصفوف مقاعد تقدم من 38 و 39 إنش للرأس، و40 إنش للأرجل، وهي مساحة كبيرة في التصميم الداخلي، كما يدعم المقعد الخلفي الطي.

ومن المقرر أن تنطلق سيارة "Cadillac Lyriq" بسعر 59990 دولار، كما تقدم "Cadillac" مزيد من المميزات للنموذج الأعلى من السيارة، والذي ينطلق أيضاً بمستوى تسعير أعلى.

 

المصدر: التقنية بلا حدود
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