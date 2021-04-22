تكنولوجيا وعلوم

"سامسونغ" تكشف عن هاتف "Galaxy S20 FE 4G".. هذه مميزاته!

Lebanon 24
22-04-2021 | 21:00
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كشفت شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية العملاقة عن هاتف "Galaxy S20 FE 4G" الذي ينطلق بمعالج "Snapdragon 865" وسعر 630 يورو.

وبحسب ما نقل موقع "التقنية بلا حدود" عن موقع "gsmarena"، فقد انطلق هاتف "Galaxy S20 FE 4G "على موقع "سامسونغ" الرسمي في السويد، حيث ظهر الهاتف بنموذج رقم SM-G780G، وذاكرة عشوائية 6 غيغا بايت رام، وسعة تخزين 128 غيغا بايت، كما يتوفر نموذج أخر بذاكرة عشوائية 8 غيغا بايت رام وسعة تخزين 256 غيغا بايت.

وينطلق هاتف "Galaxy S20 FE" برقاقة معالج "Snapdragon 865"، بينما لا تختلف المواصفات الأخرى للهاتف عن إصدار 5G، حيث يأتي الهاتف بشاشة "Super AMOLED" بحجم 6.5 إنش، ومعدل تحديث 120Hz، كمت تتميز الشاشة بدقة 1080 بيكسل.


أيضاً يضم هاتف "Galaxy S20 FE 4G" كاميرة خلفية بإعدادات ثلاثية، كما يدعم الهاتف بطارية بقدرة "4500 mAh"، ويدعم أيضاً التخزين الخارجي عبر بطاقة "microSD"، كما يدعم الهاتف معايير IP68 لمقاومة الماء والغبار، كما ينطلق الهاتف بسعر 630 يورو.

المصدر: التقنية بلا حدود
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