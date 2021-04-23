شاومي تطرح هاتفاً جديداً بسعر رخيص.. إليكم المواصفات

طرحت شركة “شاومي” مؤخراً هاتفها الجديد “Xiaomi Poco M2 Reloaded”، والذي يتميز باحتوائه على بطارية كبيرة.



مواصفات هاتف "شاومي" الجديد

- يأتي الجهاز مع شاشة بقياس 6.53 إنشاً وبدقة 1080×2340 بيكسل.

- يتضمن الهاتف بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير.

- يحتوي الهاتف على معالج Mediatek Helio G80 (12 nm).

- يعمل مع نظام “أندرويد 11”.

- يتوفر جهاز “شَاومي” الجديد مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 4 غيغابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 غيغابايت.

- يأتي الهاتف مع 4 كاميرات خلفية وتأتي الرئيسية بدقة 13ميغابيكسل، في حين أن الثانية تأتي بدقة 8 ميغابيكسل. أما الكاميرا الثالثة فتأتي بدقة 5 ميغابيكسل والرابعة بدقة 2 ميغابيكسل.

- يقدم الهاتف كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل.

- يتوفر جهاز “شاومِي” بسعر يصل إلى 100 يورو، وفق ما ذكر موقع “gsmarena“.