"Oppo" تدخل عالم "التعقّب الذكي".. هذا ما سيميّز جهازها!

تستعد شركة "Oppo" لدخول المنافسة في مجال أجهزة التعقّب مع جهاز التعقب الذكي الخاص بها والذي تم رصده بواسطة "Digital Chat Station" ومن ثم نشر الصور على موقع "Weibo".

وبحسب ما نقل موقع "التقنية بلا حدود" عن موقع "gsmarena، فإنّ جهاز التعقب يظهر بشكل قرص دائري ويتميّز بأنّه يتضمن منفذ "USB-C" للشحن وهو أمر غير شائع مع الشركات المصنعة الأخرى، إذ تعتمد متعقبات "Tile" و"سامسونغ" و"آبل" على بطاريات "CR2032" التي تمنحك عمر بطارية يتراوح من أشهر إلى عام حسب الطراز.

ويبدو أن قرار "Oppo" باستخدام بطارية قابلة لإعادة الشحن على جهاز التتبع الخاص بها يبدو بالتأكيد أنسب أكثر.

كما سيوفر الجهاز أيضًا اتصال "UWB" الذي يعطيك معلومات أكثر دقة لتتبع الموقع مقارنةً بتتبع "البلوتوث".



ولا توجد مواصفات رسمية أو أي معلومات حول الأسعار في الوقت الحالي.