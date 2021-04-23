تكنولوجيا وعلوم

مكيف هواء جديد قابل للارتداء... إليكم التفاصيل

Lebanon 24
23-04-2021 | 23:00
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أطلقت شركة سوني مكيف هواء جديد قابل للارتداء، يمكنه تبريد أو تدفئة جسم الإنسان كما يمكن التحكم فيه من خلال تطبيق للهواتف الذكية.

وقال موقع "إنغادجيت" التقني أن سوني أطلقت على مكيف الهواء اسم  Reon Pocket 2، وهو يشبه إلى حد ما النموذج الأصلي Reon Pocket الذي أطلقته العام الماضي بعد تمويله بشكل جماعي عبر منصة الشركة.


وتحقق الأجزاء الداخلية المصممة حديثًا في المكيف الجديد ضعف مستوى امتصاص الحرارة، مما يؤدي إلى أداء تبريد أكثر قوة، وذلك بالرغم من صغر حجمه ووزنه الخفيف.

ويدخل الفولاذ المقاوم للصدأ في صناعة المكيف الجديد، ما يجعله يتمتع بقوة عالية ويسهل نقل البرودة، للأجزاء الباردة والساخنة التي تتلامس مع سطح الجسم، كما حسنت شركة سوني مقاومة العرق في الجيل الثاني من المنتج، مما يجعله أكثر ملاءمة لمواقف التمرينات الخفيفة.


ويمكن ارتداء المكيف مع قميص داخلي خاص لجعل التنقل في الصيف أكثر احتمالًا، لكن تؤكد شركة سوني على حالات الاستخدام الأكثر تنوعًا، ولا سيما لعبة الغولف والأنشطة الخارجية والأعمال.

وصممت سوني أيضًا ملحقًا لشريط العنق بحيث يمكن استخدام المكيف مع الملابس العادية، وذلك بعد أن كان عليك في السابق شراء مجموعة من القمصان الداخلية ذات الجيوب من سوني.

يذكر أنه تم طرح Reon Pocket 2 في اليابان بسعر 14،850 ين (أي ما يعادل نحو 138 دولارا).

المصدر: سبوتنيك
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