مكيف هواء جديد قابل للارتداء... إليكم التفاصيل

أطلقت شركة سوني مكيف هواء جديد قابل للارتداء، يمكنه تبريد أو تدفئة جسم الإنسان كما يمكن التحكم فيه من خلال تطبيق للهواتف الذكية.
وقال موقع "إنغادجيت" التقني أن سوني أطلقت على مكيف الهواء اسم Reon Pocket 2، وهو يشبه إلى حد ما النموذج الأصلي Reon Pocket الذي أطلقته العام الماضي بعد تمويله بشكل جماعي عبر منصة الشركة.
ويدخل الفولاذ المقاوم للصدأ في صناعة المكيف الجديد، ما يجعله يتمتع بقوة عالية ويسهل نقل البرودة، للأجزاء الباردة والساخنة التي تتلامس مع سطح الجسم، كما حسنت شركة سوني مقاومة العرق في الجيل الثاني من المنتج، مما يجعله أكثر ملاءمة لمواقف التمرينات الخفيفة.