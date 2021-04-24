تسريب يكشف عن شكل نموذج أولي لـ آيفون 13.. هذه التفاصيل (صور)

كشف أحدث تسريب لـ آيفون 13 عن الشكل الذي يمكن أن يبدو عليه الهاتف الذكي الجديد من آبل، وذلك بفضل النموذج الأولي لـ “آيفون 13 ميني”.

يتميز هذا النموذج الأولي غير الرسمي، كما أفاد موقع ITHome الصيني، بعدستين أعيد تصميمهما للكاميرا الخلفية بشكل قطري، على عكس الوضعية الرأسية التي شوهدت في آيفون 12 العام الماضي.

وبحسب المصادر فإن النموذج لا يزال أولياً، إذ لم تؤكد شركة آبل أي شيء يتعلق بالتسريبات والشائعات، وخاصة أن إنتاج الجهاز على نطاق تجاري لم يبدأ بعد.

من مظهر النموذج الأولي، لا نرى تغييرات تذكر على تصميم آيفون 13 سوى إعادة تصميم الكاميرا. حتى اللون الأزرق الداكن يتوافق بوضوح مع أحدث تشكيلة لعام 2020. ومع ذلك، إذا التزمت آبل بالفعل بوضع عدسة الكاميرا القطرية، فمن المحتمل أن نرى تصميمًا مشابهًا يتم تنفيذه في طرز الهواتف الأكبر والأكثر تميزًا أيضاً.

من المتوقع أن تكون تشكيلة هواتف آيفون 13 من آبل مدعومة بشريحة A15 Bionic المرتقبة، والتي يُشاع أنها ستأتي قبل الموعد المحدد، إذ من المقرر أن يبدأ الإنتاج في أواخر أيار القادم.

يشاع أيضًا أن آيفون 13 يقدم عددًا من ترقيات الكاميرا، بما في ذلك وضع عمودي محتمل لميزات الفيديو والتصوير الفلكي لتصوير السماء ليلاً. وقد يوفر آيفون 13 العادي استقرار تحويل المستشعر، والذي كان يقتصر سابقًا على جهاز آيفون 12 برو ماكس.

وبحسب المراقبين، من المتوقع أن نرى المزيد من التسريبات عن آيفون 13 مع اقترابنا من فصل الصيف، وفق ما أورد موقع "تومز غايد" الإلكتروني.