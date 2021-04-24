تكنولوجيا وعلوم

إطلاق سياراتHR-V بحلة جديدة كليًّا (فيديو)

Lebanon 24
24-04-2021 | 21:00
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قررت هوندا هذا العام إطلاق سياراتHR-V بحلة جديدة كليًّا، لتجعلها مميزة من حيث المظهر إضافة للموثوقية والمتانة المعروفة فيها.

وحصلت السيارة الجديدة على تصميم جديد كليا مقارنة بمركبات HR-V الحالية، إذ أصبح هيكلها أكثر انسيابية، واكتسبت واجهتها الأمامية مظهرًا هجوميًّا من خلال الشبك البارز والمصابيح الضيقة ذات الشكل المميز.

 

وأصبح طول الهيكل في هذه السيارة 4 أمتار و33 سنتيمترا، أما عرضه فـ 179 سم، وارتفاعه 159 سم، والمسافة بين محوري العجلات فيه 261 سم، وبات ارتفاع أسفل الهيكل عن الأرض 195 ملم، أما العجلات فأصبحت بمقاس 18 إنشا.

وداخليا أصبحت السيارة أوسع وأكثر رحابة مقارنة بـ HR-V السابقة بفضل التعديلات التي أدخلها المصممون على آلية توزيع أجزاء السيارة الأساسية، وحصلت قمرتها على مقاعد جلدية مريحة مخصصة لخمسة ركاب، وزودت واجهة القيادة بشاشة لمسية بارزة من منتصفها يمكنها الاتصال لاسلكيا مع الأجهزة والهواتف الذكية.

ومن المفترض أن تطرح هذه المركبة بعدة أنواع من المحركات، منها محركات بنزين اقتصادية بسعة 1.5 ليتر بعزم 106 أحصنة، قادرة على زيادة التسارع من الـ 0 إلى 100 كلم/سا في غضون 13 ثانية تقريبًا، كما ستطلق نسخة مدعمة بمحركين كهربائيين إضافيين لتأمين تسارع وعزم كبيرين.

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