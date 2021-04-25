تسريبات تكشف تصميم ومواصفات ساعة "Realme Watch 2" المرتقبة

كشفت تسريبات مصوّرة عن تصميم إصدار "Realme" المرتقب من الساعات الذكية "Realme Watch 2" والمواصفات التي تنطلق بها قريباً للأسواق.
وبحسب ما نقل موقع "التقنية بلا حدود" عن موقع "gizmochina"، فإنّ الصور ثلاثية الأبعاد لساعة "Realme Watch 2" الذكية تكشف عن تصميم كلاسيكي لسوارة المعصم، كما تشير التسريبات إلى أن الشركة الصينية ستقدم إختيارات أكثر في سوارات المعصم عند إطلاقها رسمياً.
كما أوضحت التسريبات التي نشرت عبر حساب "@iamshresthraj" أن ساعة "Realme Watch 2" الذكية تأتي بنموذج رقم "RMW2008" وشاشة "TFT" ملونة بحجم 1.4 إنش، ودقة عرض 320 في 320 بيكسل.