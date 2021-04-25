تكنولوجيا وعلوم

تسريبات تكشف تصميم ومواصفات ساعة "Realme Watch 2" المرتقبة

Lebanon 24
25-04-2021 | 09:00
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كشفت تسريبات مصوّرة عن تصميم إصدار "Realme" المرتقب من الساعات الذكية "Realme Watch 2" والمواصفات التي تنطلق بها قريباً للأسواق.

وبحسب ما نقل موقع "التقنية بلا حدود" عن موقع "gizmochina"، فإنّ الصور ثلاثية الأبعاد لساعة "Realme Watch 2" الذكية تكشف عن تصميم كلاسيكي لسوارة المعصم، كما تشير التسريبات إلى أن الشركة الصينية ستقدم إختيارات أكثر في سوارات المعصم عند إطلاقها رسمياً.

كما أوضحت التسريبات التي نشرت عبر حساب "@iamshresthraj" أن ساعة "Realme Watch 2" الذكية تأتي بنموذج رقم "RMW2008" وشاشة "TFT" ملونة بحجم 1.4 إنش، ودقة عرض 320 في 320 بيكسل.


ويدعم الساعة الذكية بطارية بقدرة 160mAh بعمر شحن يستمر حتى 12 يوماً، كما تؤكّد التسريبات على أن الساعة الذكية تدعم معايير IP68 في مقاومة الماء والغبار، أيضاً تأتي بتقنية البلوتوث 5.0 LE.

كما تتميز ساعة "Realme Watch 2" بقياسات 257.6 في 35.7 في 12.2مم، كما تدعم العمل مع الهواتف المميزة بنظام تشغيل "اندوريد" 5.0 فما فوق، ومن المقرر أن تدعم الساعة الذكية رصد معدل الأكسجين في الدم، وتتبع حالة المستخدم أثناء النوم، كما تدعم تنبيهات، مع دعم التحكم في تشغيل الموسيقى، وتدعم تتبع نشاط المستخدم في 90 نمط رياضي.

 

المصدر: التقنية بلا حدود
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