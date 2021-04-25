تكنولوجيا وعلوم

"آبل" بدأت بتلقّي طلبات الحجز على الإصدار البنفسجي من "آيفون"

Lebanon 24
25-04-2021 | 12:00
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بدأت شركة "آبل" الأميركية بتلقّي طلبات الحجز المسبق للإصدار البنفسجي الجديد من هواتف "iPhone 12" و"iPhone 12 mini" في جميع أنحاء العالم بالإضافة إلى أجهزة التعقب الذكية "AirTags" التي طال انتظارها. وسيتم طرح المنتجات رسميًا في 30 نيسان الحالي.

وبحسب ما نقل موقع "التقنية بلا حدود" عن موقع "gsmarena" التقني المتخصص، فإنّ هاتف "iPhone 12/12 mini" البنفسجي يأتي بنفس سعر الألوان الأربعة الأخرى، أي 750-650 دولارا، ويمكن للمستخدم استبدال جهازه القديم وخفض هذه الأسعار.

أما بالنسبة إلى أجهزة تعقب "AirTags"، فهي تأتي بسعر 30 دولاراً أو 100 دولار لمجموعة من 4 أجهزة.

ويمكن التوجه إلى متجر "آبل" على الإنترنت "apple.com" لحجز هاتف "iPhone" باللون البنفسجي أو "AirTag".

المصدر: التقنية بلا حدود
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