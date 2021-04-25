"لينوفو" تكشف عن الإصدارات الجديدة من سلسلة "Xiaoxin"

كشفت شركة "لينوفو" الصينية عن الإصدارات الجديدة من سلسلة أجهزة "Xiaoxin" التي تنطلق بمعالجات "Ryzen"، وبسعر يبدأ من 646 دولار.



وبحسب ما نقل موقع "التقنية بلا حدود" عن موقع "gizmochina" التقني المتخصص، فينطلق "Xiaoxin Air 14 Plus 2021 Ryzen" ببعض التحسينات التي تشمل دقة 2.2K في الشاشة أو 2240 في 1400 بيكسل، مع حجم 14 إنشاً، في تصميم معدني لهيكل الجهاز المميز بسماكة 15.9مم، كما يتميز الجهاز بوزن 1.41 كلغ، وينطلق باللون الرمادي.

أيضاً تتميز الشاشة بأبعاد 16:10، ونسبة سطوع 300 nit، مع تغطية لونية بنسبة 100% من ألوان sRGB، كما تدعم الشاشة حفض تأثير اللون الأزرق مع تعتيم DC لحماية العين.



كما يدعم جهاز "Xiaoxin Air 14 Plus 2021" معالج "AMD Ryzen R5 5600U" مع ذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 512 غيغا بايت، وكرت شاشة "NVIDIA GeForce MX450 GDDR6".وينطلق الجهاز بمنفذ "USB-C" الذي يدعم المستخدم في نقل البيانات أو إتصال شاشة خارجية وللشحن PD، كما يتضمن HDMI، مع فتحة لقارئ بطاقة ذاكرة SD بحجم كامل.أيضاً يضم الجهاز بطارية بقدرة 56.5Wh، لدعم تشغيل محتوى الفيديو بدقة 1080 بيكسلاً حتى 13.7 ساعة، كما ينطلق الجهاز بشاحن بقدرة 65W يدعم تقنية الشحن السريع، ومن المقرر أن يبدأ سعر الجهاز من 769 دولار.

أما جهاز "Xiaoxin Air 15 Ryzen" فينطلق بحجم شاشة 15.6 إنش، مع تصميم نحيف لإطارات الشاشة في الجهات الأربعة، وشاشة مضادة للتوهج، كما تدعم الشاشة دقة عرض 1920 في 1080 بيكسلاً، مع تغطية لونية بنسبة 100% من ألوان sRGB، كما تدعم الشاشة تعتيم DC.



وتتميز الكاميرة في "Xiaoxin Air 15 Ryzen" بغطاء يدعم حماية خصوصية المستخدم، ويتوفر النموذج الأول من الجهاز بمعالج "a Ryzen 7 5700U" وذاكرة عشوائية 16 غيغا بايت رام وسعة تخزين 512 غيغا بايت، بسعر 708 دولار.كما يأتي النموذج الأخر بمعالج "AMD Ryzen 5 5500U" وذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 512 غيغا بايت، بسعر 646 دولار.أيضاً يضم الجهاز منفذ "USB C" لنقل البيانات، والفيديو، وشحن PD، كما تقدم البطارية المميزة بقدرة 70Wh عمر شحن يصل إلى 20.4 ساعة عند تشغيل الفيديو.