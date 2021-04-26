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تكنولوجيا وعلوم
”هوندا“ تتخذ قراراً جريئاً.. ما هو؟
Lebanon 24
26-04-2021
|
06:00
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شاءت شركة “هوندا” أن تكون واحدة من شركات السيارات التي تعد بمستقبل خالٍ من الانبعاثات.
ومؤخراً، أعلن الرئيس التنفيذي للشركة اليابانية توشيهيرو ميب في مؤتمر صحفي أن “هُوندا تسعى لبيع السيارات الكهربائية العاملة بالبطاريات فقط بحلول العام 2040 في الأسواق الـ3 الرئيسية لها: أمريكا الشمالية والصين واليابان”.
وحالياً، تعمل جميع شركات صناعة السيارات تقريباً على تكثيف خطط الإنتاج للمركبات الكهربائية لتلبية اللوائح البيئية الأكثر صرامة والأكثر تكلفة.
ويأتي إعلان “هُوندا” الأخير بعد تأكيد شركة “جنرال موتورز” في شهر كانون الثاني الماضي على تطلعها لبيع السيارات الخالية من الانبعاثات بحلول عام 2035.
كذلك، قالت شركة “فورد” إنها تخطط لبيع سيارات الركاب الكهربائية في أوروبا بحلول عام 2030، في حين أعلنت “فولفو” خلال شهر آذار الماضي إنها “تعتزم التحول إلى الكهرباء بالكامل في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2030”.
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