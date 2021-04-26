تكنولوجيا وعلوم

”هوندا“ تتخذ قراراً جريئاً.. ما هو؟

Lebanon 24
26-04-2021 | 06:00
A-
A+
Doc-P-816639-637549694640146425.jpg
Doc-P-816639-637549694640146425.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شاءت شركة “هوندا” أن تكون واحدة من شركات السيارات التي تعد بمستقبل خالٍ من الانبعاثات.

ومؤخراً، أعلن الرئيس التنفيذي للشركة اليابانية توشيهيرو ميب في مؤتمر صحفي أن “هُوندا تسعى لبيع السيارات الكهربائية العاملة بالبطاريات فقط بحلول العام 2040 في الأسواق الـ3 الرئيسية لها: أمريكا الشمالية والصين واليابان”.

وحالياً، تعمل جميع شركات صناعة السيارات تقريباً على تكثيف خطط الإنتاج للمركبات الكهربائية لتلبية اللوائح البيئية الأكثر صرامة والأكثر تكلفة.

ويأتي إعلان “هُوندا” الأخير بعد تأكيد شركة “جنرال موتورز” في شهر كانون الثاني الماضي على تطلعها لبيع السيارات الخالية من الانبعاثات بحلول عام 2035.

كذلك، قالت شركة “فورد” إنها تخطط لبيع سيارات الركاب الكهربائية في أوروبا بحلول عام 2030، في حين أعلنت “فولفو” خلال شهر آذار الماضي إنها “تعتزم التحول إلى الكهرباء بالكامل في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2030”.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
23:00 | 2021-04-25
23:00 | 2021-04-25
21:00 | 2021-04-25
17:00 | 2021-04-25
15:31 | 2021-04-25
15:00 | 2021-04-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website